Queipo defiende en Bruselas mantener la modalidad pesquera que practica el 80% de la flota asturiana

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado en Bruselas que se modifique la propuesta de protección de ecosistemas marinos, que “se llevaría por delante al 80% de la flota pesquera asturiana”. La normativa permitiría limitar aún más la pesca de fondo -en cualquier modalidad- en el Atlántico noreste, lo que pondría en serio peligro el futuro del palangre de fondo, modalidad de pesca de pincho.

El asturiano ha trasladado al comisario europeo de Pesca, el chipriota Costas Kadis, las enormes consecuencias que esta medida tendría para Asturias. Le ha explicado que el 80 por ciento de la flota asturiana está compuesta por barcos de menos de 12 metros, por lo que se le considera pesca artesanal y no tiene capacidad para ir a caladeros más alejados.

Ampliar las zonas donde no se puede realizar palangre de fondo, impediría “las capturas de especies comercial y económicamente muy importantes para la flota de la región, como merluza, besugo, virrey o abadejo”.

Invitación a conocer Asturias

Queipo ha invitado a Kadis a visitar Asturias para que conozca de primera mano “cuál es la realidad de esta pesca asturiana que es tradicional, sostenible, necesaria y que es garantía de futuro para nuestras villas marineras”.

“Creemos que vamos a conseguir que venga pronto a conocerlo y a poder tener de primera mano la información y los datos para que pongamos remedio a una amenaza que es muy real para nuestra flota pesquera asturiana”, afirmó Queipo, quien estuvo acompañado del diputado Luis Venta y la eurodiputada Susana Solís.

Queipo entrega documentación a Kadis. / PP

Durante el encuentro también han tratado la planificación presupuestaria para el periodo 2028-2034, que contempla una reducción del 67 por ciento de los fondos europeos, y que afectará a medidas que se vienen aplicando en Asturias. También se plantea la desaparición del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura como fondo independiente y específico, con lo que el presupuesto pesquero quedaría diluido.

En este sentido, han alertado de cómo esto afectaría “a la modernización de la flota, a las ayudas para la incorporación de jóvenes al sector y a las ayudas a las organizaciones de productores, que son importantes para la comercialización de las especies pesqueras”.

Dardo al Gobierno de Barbón

“El Gobierno del Principado tendría que estar hoy aquí, pero es nuestra responsabilidad cubrir también las ausencias de un Gobierno que no está centrado en lo que tiene que estar”, ha criticado Queipo, que mañana se reunirá con el comisario europeo de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, para trasladar los problemas del campo asturiano y las reformas que plantea el sector.