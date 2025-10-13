Estos son los concejos asturianos que acogerán la marcha solidaria contra el ictud de Asicas
La Asociación Ictus de Asturias y otras lesiones cerebrales adquiridas (Asicas) celebra esta prueba deportiva para apoyar a las personas afectadas y sensibilizar sobre la prevención
Nadie se libra de sufrir un ictus. Aunque esta enfermedad golpea más fuerte a partir de los 65 años, su incidencia se ha incrementado en un 25% en edades entre 20 y 64 años, según datos del Ministerio de Sanidad. No obstante, el 90% de los casos podrían evitarse, y aquí la prevención juega un papel fundamental. "Se estima que una de cada seis personas en el mundo sufrirá un ictus a lo largo de su vida. En Europa, el ictus se posiciona como la primera causa de discapacidad y una de las principales causas de muerte", indica el Ministerio.
Para prevenir sobre esta enfermedad, la Asociación Ictus de Asturias y otras lesiones cerebrales adquiridas (Asicas) organiza por tercer año consecutivo una marcha solidaria con la que buscan "apoyar a las personas afectadas y sensibilizar sobre la prevención, detección y atención ante esta enfermedad neurológica".
La prueba deportiva, que lleva como lema "ganar al ictus", se celebrará en esta ocasión en tres concejos asturianos. La primera parada será Noreña, el sábado 18 de octubre; le seguirá Nava al día siguiente y cerrará Infiesto el domingo 26 de octubre.
Dorsal cero
La marcha está abierta a personas de todas las edades. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web de la asociación y cuentan con una cuota solidaria para todas las personas que deseen contribuir a esta causa de 8 euros. Además, se ha habilitado un dorsal cero para aquellas personas que no puedan acudir, pero deseen colaborar.
Los objetivos principales de la iniciativa son "recaudar fondos para terapias de rehabilitación, visibilizar el ictus; y recordar los beneficios del ejercicio físico para la salud cerebral, dando ejemplo con la participación activa de la comunidad".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra