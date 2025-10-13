Estos son los concejos asturianos que acogerán la marcha solidaria contra el ictud de Asicas

Nadie se libra de sufrir un ictus. Aunque esta enfermedad golpea más fuerte a partir de los 65 años, su incidencia se ha incrementado en un 25% en edades entre 20 y 64 años, según datos del Ministerio de Sanidad. No obstante, el 90% de los casos podrían evitarse, y aquí la prevención juega un papel fundamental. "Se estima que una de cada seis personas en el mundo sufrirá un ictus a lo largo de su vida. En Europa, el ictus se posiciona como la primera causa de discapacidad y una de las principales causas de muerte", indica el Ministerio.

Para prevenir sobre esta enfermedad, la Asociación Ictus de Asturias y otras lesiones cerebrales adquiridas (Asicas) organiza por tercer año consecutivo una marcha solidaria con la que buscan "apoyar a las personas afectadas y sensibilizar sobre la prevención, detección y atención ante esta enfermedad neurológica".

La prueba deportiva, que lleva como lema "ganar al ictus", se celebrará en esta ocasión en tres concejos asturianos. La primera parada será Noreña, el sábado 18 de octubre; le seguirá Nava al día siguiente y cerrará Infiesto el domingo 26 de octubre.

Dorsal cero

La marcha está abierta a personas de todas las edades. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web de la asociación y cuentan con una cuota solidaria para todas las personas que deseen contribuir a esta causa de 8 euros. Además, se ha habilitado un dorsal cero para aquellas personas que no puedan acudir, pero deseen colaborar.

Los objetivos principales de la iniciativa son "recaudar fondos para terapias de rehabilitación, visibilizar el ictus; y recordar los beneficios del ejercicio físico para la salud cerebral, dando ejemplo con la participación activa de la comunidad".