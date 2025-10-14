Las 67 entidades que son "motor del cambio" en Asturias reconocidas por la Fundación Cajastur

La Fundación Cajastur escenificó este martes la entrega de las ayudas de su programa "Acción Social" de 2025, que han recaído en 67 organismos (15 más que en 2024) por ser "el verdadero motor de la transformación social". En esta edición, se presentaron casi el doble de solicitudes que el año pasado, lo que demuestra, en opinión de César José Menéndez Claverol, presidente de la entidad, "la creciente demanda" de apoyo que existe por parte de este tipo de instituciones. "También es reflejo de la confianza que las asociaciones depositan en nosotros", añadió. Además, destacó que el programa ha incrementado un 25% sus fondos, lo que permitió aceptar el 78% de todas las propuestas recibidas.

La entrega se desarrolló en el Club LA NUEVA ESPAÑA, prácticamente lleno para el acto con los representantes de las asociaciones, así como otras figuras relevantes como Adonina Tardón, patrona de la fundación, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública y Medalla de Asturias. Los invitados fueron recibidos por Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA.

La Fundación Cajastur entrega las ayudas de su programa "Acción Social" de 2025 / Fernando Rodríguez

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, defendió que "invertir en derechos sociales no es sólo cuestión de justicia, es una apuesta decidida por la democracia, por la cohesión social, por la equidad y por el futuro". "Es creer que nadie debe quedarse atrás y que cada persona cuenta; cada historia importa. Es cimentar bases sólidas para la convivencia democrática en nuestra sociedad", afirmó. El tercer sector constituye, continuó, "un activo fundamental de nuestra sociedad, especialmente en la coyuntura actual con esta crispación, polarización, fragmentación y discursos de odio". A la vez que desarrolla "una actividad económica relevante, generando un retorno no solo económico, sino también social", e impulsando la creación de empleo y el acompañamiento en procesos de inserción laboral, principalmente de personas con discapacidad y personas en situación de riesgo o exclusión social.

El Principado se encuentra actualmente trabajando en la ley del Tercer Sector, la cual servirá para "promover y regular medidas orientadas a fortalecer" a las organizaciones como las reconocidas en la jornada de ayer. Además de para impulsar su contribución en el ámbito de la intervención social y en las políticas públicas, dando lugar a un sistema de responsabilidad público y compartido.

César José Menéndez Claverol describió el acto como un "pequeño homenaje" y "un reconocimiento a vuestro esfuerzo, vuestra constancia y vuestra fe en que una sociedad más inclusiva y más solidaria es posible. Y me gustaría que fuese también un momento para compartir reflexiones, reafirmar compromisos y proyectar los desafíos que nos esperan". Porque cada propuesta que recibe la Fundación es, en sí misma, "un testimonio de dedicación, de trabajo desinteresado y de confianza en un futuro más justo y solidario".

La Estrategia de Accesibilidad Universal del Principado de Asturias 2025-2030, aprobada hace tan solo unos meses, muestra que en el Principado hay más de 90.000 personas con algún tipo de discapacidad reconocida, haciendo esencial los organismos que garantizan su "inclusión, autonomía y participación activa en todos los ámbitos de la vida". La Fundación Cajastur respalda desde hace años programas que "promueven la formación e inserción laboral, la accesibilidad universal y la atención integral", contribuyendo así a "que nadie quede al margen por motivos de capacidad". Cada año destinan a entidades del tercer sector en torno a dos millones de euros.

Pero, como recordó Claverol, el impacto de un enfermedad "va mucho más allá de la salud física". En los últimos años, la salud mental se ha convertido en uno de los grandes retos sociales y sanitarios. En Asturias, "más del 15% de la población presenta síntomas relacionados con la ansiedad o la depresión, cifras que aumentan entre jóvenes y personas mayores". "Gracias a vuestro esfuerzo, muchas personas recuperan su dignidad, su independencia y la posibilidad de empezar de nuevo. Cada uno de vuestros proyectos promueve inclusión y confianza y nos recuerda que detrás de cada uno de ellos hay rostros, nombres e historias reales", insistió Claverol.

Por su parte, Mónica Oviedo, presidenta de Cocemfe Asturias, resaltó la importancia de que la Fundación Cajastur decidiese incrementar este año los fondos y recordó que las organizaciones son simples "prestadores de servicios", pero a quien de verdad llegan este tipo de ayudas son a miles de personas que, a pesar de las circunstancias, deben tener "las mismas oportunidades y los mismos derechos que cualquiera". "Gracias a vosotros podremos llegar a más personas, satisfacer sus necesidades en muchos ámbitos", resaltó.

Además, hizo hincapié en el gran número de personas con discapacidad que existen en Asturias (11,4% de la población), la cual subraya la importancia de ejecutar acciones y políticas en esta materia, como la estrategia de accesibilidad del Principado, "un documento muy importante que nos va a servir también de guía para mejorar la vida de las personas".