Asturias será la región más envejecida de Europa en 2050 (ahora era la cuarta): este es el pronóstico de la UE que le saca canas a la comunidad

Asturias será la región más envejecida de Europa en el año 2050, según el informe "Regiones de Europa 2025" elaborado por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea (UE). Aunque el envejecimiento no es una novedad en el Principado, los datos ahora publicados anuncian una aceleración de la tendencia. El conjunto de Europa atraviesa un proceso de envejecimiento general, muy acentuado en Asturias, que lidera el ranking con el peor pronóstico demográfico, seguida de Castilla y León.

Las proyecciones indican que la edad media de la población asturiana alcanzará los 59,1 años en 2050, y que un 28 por ciento de sus habitantes será mayor de 65 años, cifras muy por encima de la media española, situada en el 20,7 por ciento. O lo que es lo mismo, en 2050 la edad en Asturias será casi 12 años superior a la de otra comunidades como Cataluña, donde se situará en 47,2 años. Una década antes, en 2040, Asturias ya superará la barrera de los 55 años, situándose la media en los 58,4 años.

En la actualidad, Asturias es la cuarta región más envejecida de Europa, con una edad media de 51,4 años (solo superada por Liguria, en Italia; y Cheminitz y Sachsen-Anhalt, en Alemania, que curiosamente no estarán entre las peores en 2050), lo que refleja un avance notable del envejecimiento en apenas una generación. Esta evolución está estrechamente vinculada al saldo vegetativo negativo, resultado de bajas tasas de natalidad y una mortalidad elevada, un fenómeno que contrasta con el de otras regiones más dinámicas demográficamente. Además, según el informe, Asturias es de las regiones españolas que menos población ha ganado en el último año (un 2,1 por ciento más), tan solo por delante de Cantabria (un 1,2 por ciento más de habitantes en 2024 con respecto a 2023).

No son los únicos datos que revela el informe europeo. En términos económicos, el PIB per cápita asturiano se sitúa en torno a los 28.130 euros, ligeramente por debajo de la media nacional, que ronda los 31.000. La economía asturiana conserva una fuerte especialización industrial, heredada de su pasado minero y metalúrgico, mientras que el sector servicios tiene menor peso que en el conjunto del país. Esta composición económica, más tradicional y con menor presencia de actividades tecnológicas o turísticas, influye también en su dificultad para atraer población joven.

En cuanto a la esperanza de vida, Asturias también se sitúa algo por debajo de la media española (83,9), con 83 años, lo que refleja tanto el envejecimiento de su población como ciertas diferencias socioeconómicas influyentes. Esta combinación de envejecimiento, crecimiento débil y economía industrializada configura un perfil regional complejo, con desafíos en la sostenibilidad de los servicios públicos, el mantenimiento del sistema de pensiones y la modernización del tejido productivo.

Asturias no está sola en este proceso. Castilla y León, Galicia, Cantabria y Extremadura ocupan también los primeros puestos en el envejecimiento europeo. De hecho, cinco de las diez regiones europeas con una edad media superior a los 55 años en 2050 serán españolas. En contraste, Ceuta y Melilla seguirán siendo las regiones más jóvenes, con medias de edad de 36,6 y 42,2 años respectivamente, gracias a su mayor natalidad y a los flujos migratorios.

El envejecimiento no es un fenómeno exclusivamente español. Según Eurostat, entre 2024 y 2050 la edad media aumentará en el 95 por ciento de las regiones de la Unión Europea, con excepciones puntuales en Alemania, Francia, Grecia, Finlandia y Suecia. España, sin embargo, se distingue por la intensidad del proceso y su concentración geográfica en el norte del país.

La causa de fondo es el aumento de la esperanza de vida al nacer, favorecido por los avances médicos, una mejor alimentación y un entorno más saludable. En 2023, la Comunidad de Madrid fue la región europea con mayor esperanza de vida, con 86,1 años, y se prevé que en 2050 alcance los 88,6 años, superando los 90 años en el caso de las mujeres. Navarra y Castilla y León figuran también entre las regiones más longevas.

Asturias, a la cabeza de este proceso, simboliza el gran desafío demográfico del siglo XXI: cómo sostener una economía y un sistema de bienestar en una sociedad donde cada vez hay más personas mayores y menos jóvenes.