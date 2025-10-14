El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias

ArcelorMittal ya prepara la clausura definitiva, antes de que acabe el año, de uno de los dos sinter de Gijón, el "B", una medida que tendrá efectos en la capacidad de producción de la siderurgia integral de Asturias. Desde el pasado domingo, el sinter "A" está parado para realizar labores de mantenimiento y mejora. Estará sin producción durante 50 días y a partir de fin de año será el único operativo.

El sinter es la instalación en la que se prepara el mineral de hierro para alimentar los hornos altos. En las factorías de ArcelorMittal en Asturias están en funcionamiento actualmente dos sinter. Su concurso es esencial para mantener la capacidad máxima de producción de arrabio de los hornos altos y, siguiendo la cadena, la actividad de las acerías y de los talleres acabadores de productos siderúrgicos.

La vida útil del sínter "B" está próxima a su conclusión y solo cuenta con autorización medioambiental hasta finales de este año. La inversión prevista para modernizarlo y reducir sus emisiones quedó aparcada cuando se proyectó para Gijón la instalación de un horno de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) con hidrógeno verde en sustitución del horno alto "A", un plan que está en suspenso puesto que la multinacional decidió congelar su grandes obras de descarbonización por la crisis del acero en Europa.

La duración de la vida del horno alto "A" de Gijón es un incógnita aún no desvelada por ArcelorMittal, pero lo que ya es definitivo es que el sinter "B" cerrará antes ede que finalice este año. Cuando se apague, solo abastecerá de mineral de hierro a los dos altos hornos el sinter "A". Por ello, desde el pasado domingo y durante 50 días, esta instalación se mantendrá en parada técnica para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y mejora.

En 2026 ArcelorMittal sólo operará con un sinter y está por ver si con uno o con dos hornos altos. "Se contemplan diferentes escenarios en función de la situación del mercado del acero y del presupuesto disponible", señalaron fuentes de ArcelorMittal.

Para el primer trimestre de 2026 está prevista la puesta en marcha del nuevo horno híbrido de arco eléctrico en Gijón (que consumirá principalmente chatarra), lo que reducirá las necesidades de arrabio procedente de los hornos altos. No obstante, la producción de arrabio de un único horno alto de Gijón no será suficiente para mantener la plena capacidad de la acería de Avilés. Por ese motivo, desde los Gobiernos de España y Asturias, y desde las organizaciones sindicales, se reclama con urgencia el proyecto de una nueva acería eléctrica para Avilés.

En otros países, como es el caso de Francia, ArcelorMittal ha decidido invertir en la prolongación de la vida de sus hornos altos. Lo ha hecho en las factorías de Dunkerque y Fos-sur-Mer