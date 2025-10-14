El Colegio de Médicos de Asturias pide que la objeción al aborto llegue a todas las especialidades

El Colegio de Médicos de Asturias reclamó ayer, sumándose a la postura de la Organización Médica Colegial (OMC, entidad que agrupa a todos los colegios de España), que cualquier médico –con independencia de su especialidad– pueda acogerse a la objeción de conciencia frente a la práctica de abortos. El pasado miércoles, la Consejería de Salud del Principado publicó una resolución en la que indica que "podrán solicitar la anotación" en el registro de objetores "aquellas personas profesionales sanitarias directamente implicadas en la práctica de la IVE, pertenecientes a los siguientes perfiles profesionales": 1) especialistas en ginecología y obstetricia; 2) especialistas en anestesiología y reanimación; 3) titulados/as en enfermería; y 4) matronas.

A la vista de esta disposición, el Colegio de Médicos de Asturias ha solicitado a la Consejería que se amplíe la lista de especialidades habilitadas para objetar. Y que se haga, como mínimo, con arreglo a un protocolo consensuado en diciembre de 2024 por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En ese documento, además de las categorías indicadas por el Principado, figuran los especialistas en medicina familiar y comunitaria y en medicina general. El colegio asturiano pide añadir una disciplina médica de creación más reciente: la medicina de urgencias y emergencias.

En un comunicado de prensa difundido ayer, la OMC destaca que la objeción de conciencia del personal sanitario "es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una ley o mandato va en contra de sus convicciones y creencias". La organización de colegios de médicos reclama que "ningún profesional" sanitario pueda "sufrir represalias, discriminación o perjuicio por ejercer un derecho reconocido constitucional, legal y deontológicamente". Asimismo, la OMC precisa que los datos de las personas objetoras "deben mantenerse en secreto y bajo estricta confidencialidad, sin acceso público ni divulgación externa". Y agrega que las personas objetoras "no deben justificar ni declarar sus convicciones personales al ejercer la objeción, conforme a la protección que otorga la Constitución".

Gobierno y PP

De otro lado, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, confirmó ayer que el Gobierno sigue trabajando para concretar las "herramientas legales" que pondrá en marcha "para garantizar el derecho de las mujeres al aborto". A juicio de Bolaños, "hay una pulsión, un impulso irrefrenable por parte de la derecha y de la ultraderecha de recortar siempre los derechos de las mujeres, en particular el de la interrupción voluntaria del embarazo". Desde el Ejecutivo, subrayó, "vamos a poner pie en pared".

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, declaró ayer que, si gobierna, lo que él crearía no es un listado de médicos objetores para realizar interrupciones del embarazo, como exige la ley actual, sino uno en el que aparezcan todos los médicos dispuestos a realizar abortos. "Cuando llegue al Gobierno, la lista será la contraria, y es que lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición de ellas", apuntó.