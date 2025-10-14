El Corte Inglés de Oviedo ilumina su fachada de rosa en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

El Corte Inglés de Oviedo ilumina de rosa su fachada, y se suma a la iluminación de las fachadas de otros centros emblemáticos de la compañía para apoyar la investigación en cáncer de mama. El próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama y por ello la compañía se suma a esta iniciativa con diversas acciones, como es el encendido de las fachadas de sus establecimientos comerciales, para dar visibilidad a esta causa.

La fachada de El Corte Inglés de la calle Uría se iluminó el pasado viernes en un acto que contó como embajadoras a las pacientes de mama de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer de Oviedo, Gijón y Avilés. Al acto también asistieron, por parte del Ayuntamiento de Oviedo, Adelina María Velasco, concejala delegada de Políticas Sociales y Lourdes García, concejala delegada de Educación, Salud Pública y Consumo; y de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias Julio González, vicepresidente y María del Mar García, tesorera.

Todos ellos accionaron la palanca para encender la fachada del edificio en color rosa, como símbolo de la lucha contra esta enfermedad, junto al equipo de El Corte Inglés de Oviedo.

En total son 23 fachadas de centros de El Corte Inglés a nivel nacional las que se iluminan de color rosa durante este mes, destacando los edificios de Castellana, Goya, Preciados, Princesa y Serrano (Madrid), Diagonal (Barcelona), Bilbao, A Coruña, Ronda de los Tejares (Córdoba), Las Palmas, León, Málaga, Murcia, Nervión (Sevilla), Avenidas (Palma de Mallorca), Avenida de Francia (Valencia), Tres de Mayo (Santa Cruz de Tenerife), Uría (Oviedo), Paseo de Zorrilla (Valladolid), Vigo, Sagasta (Zaragoza), así como en Lisboa y Oporto (Portugal).

Asimismo, para apoyar la investigación contra el cáncer de mama, El Corte Inglés ha preparado, del 2 al 19 de octubre, tanto en sus centros, como en la web y en la app, una amplia selección de artículos solidarios en todas las áreas de venta, cuya recaudación servirá para financiar el proyecto de investigación centrado en terapia personalizada que está liderando el doctor Julio Delgado. Un estudio que se está desarrollando en tres instituciones españolas: el Hospital Clinic Barcelona-IDIBAPS en Barcelona, el Hospital 12 de Octubre de Madrid y la Clínica Universidad de Navarra.

Además de los productos diseñados específicamente para esta campaña que se pueden encontrar tanto en la web y app de El Corte Inglés, como en espacios creados ad-hoc en los centros comerciales, numerosas marcas de todas las áreas se suman a esta iniciativa con una serie de artículos seleccionados. En moda mujer firmas como Woman El Corte Inglés, Southern Cotton, Couchel, Tintoretto, Latouche, Énfasis, Green Coast, Easy Wear y Sfera, entre otras, destinarán 1 euro de cada artículo vendido los días 18 y 19 de octubre al proyecto de investigación que financia actualmente El Corte Inglés.

En el departamento de complementos y hasta el 19 de octubre, una gran selección de artículos de firmas como Guess, Lola Casademunt, Gay Laroche y Tous, también entregarán un euro por cada unidad vendida a la Asociación Española Contra el Cáncer. Otras marcas también participan en la iniciativa poniendo a disposición del cliente monederos, carteras, bandoleras de hombre y muchos otros complementos para que todo el que lo desee pueda sumarse a en esta campaña.

Asimismo, la firma Latouche participa en esta acción con una selección de maletas, aportando el 10% sobre el total vendido durante la campaña.

En el área de hogar, se han elegido diseños muy especiales de platos, vasos, ensaladeras, botellas de agua, velas, difusores florales y perchas decorativas, destinando el 15% de las ventas a este proyecto de investigación. Y en artículos de textil hogar, se entregará un euro por cada producto vendido los días 18 y 19 de octubre.

El departamento de muebles y decoración también ha querido unirse a esta causa y destinará al proyecto de investigación de la Asociación Española contra el Cáncer el 5% del importe vendido dentro de una selección de artículos como lámparas, sofás tapizados, espejos, cabeceros de cama, cuadros, sillas, mesas, jaboneras, dosificadores de jabón, cuadros y carritos auxiliares.

En zapatería, firmas como Skechers, Pepe Jeans, Gioseppo, Victoria y Lacoste, entre otras, se han sumado a la campaña aportando al proyecto el 20% de sus ventas durante la campaña.

El área de Lencería y Corsetería participa este año en la campaña contra el cáncer de mama, y lo hace con todas las marcas de sujetadores, destinando 1 euro por cada sujetador vendido durante los días 18 y 19 de octubre, fecha en la que se celebra el día mundial contra esta enfermedad.

En Deportes, firmas punteras como Boomerang y Mountain Pro se han querido unir al proyecto aportando 1 euro de cada unidad vendida los días 18 y 19 de octubre, tanto en productos textiles como en artículos de calzado.

En Supermercados El Corte Inglés, Hipercor y Supercor, se han puesto a la venta unas bolsas especiales reutilizables por 3,50 euros, entregándose todo el beneficio de su venta para los mismos fines. Además, en los centros de El Corte Inglés el cliente podrá adquirir también unas bolsas reutilizables diseñadas especialmente para esta campaña, cuyo precio es de 2 euros. El beneficio íntegro de las ventas de estas bolsas se destinará a financiar el proyecto de investigación del doctor Delgado.

En el departamento de Juguetería y hasta el 19 de octubre, la marca Mattel entregará el 10% de las ventas de la muñeca Barbie a la Asociación Española Contra el Cáncer para apoyar la lucha contra esta enfermedad.

Grupo Viajes El Corte Inglés también ha querido colaborar un año más con esta campaña y por ello destinará 1 euro por cada reserva que los clientes realicen, desde el 3 al 20 de octubre, para Disneyland París, Walt Disney World, Disney Cruise Line, Port Aventura World, cruceros, Tourmundial, Club de Vacaciones y en reservas de hotel.

Asimismo, el próximo 17 de octubre se realizará, en la Fundación Ramón Areces, una charla para los empleados de El Corte Inglés en la que participarán investigadores y expertos de la Asociación Española Contra el Cáncer.