El estudio asturiano que pone en jaque al sedentarismo mundial (y no necesitas pesas ni gimnasio)

Más de 1.800 millones de adultos en el mundo viven pegados al sofá. No alcanzan ni los niveles mínimos de actividad física que recomienda la OMS. El resultado: más riesgo de enfermedades, más mortalidad y una factura sanitaria que no deja de crecer. Pero un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo acaba de demostrar que moverse unos minutos varias veces al día puede marcar la diferencia.

Un estudio liderado por el Grupo AstuRES, publicado en la revista British Journal of Sports Medicine, ha analizado los efectos de los llamados “snacks de ejercicio”: pequeñas dosis de movimiento repartidas a lo largo del día. Y los resultados son tan simples como sorprendentes: funciona.

Ejercicio en formato express

Los snacks de ejercicio consisten en series de unos 5 minutos, de intensidad moderada o vigorosa, realizadas un par de veces al día, al menos tres días por semana. Subir escaleras, hacer sentadillas, estiramientos, incluso algo de Tai Chi. Todo cuenta.

El metaanálisis analizó 11 ensayos clínicos con más de 400 participantes (el 69% mujeres, de entre 18 y 74 años) y halló mejoras claras: un aumento del 4,6 % en la capacidad cardiorrespiratoria en adultos, una mejora del 17 % en la resistencia muscular en mayores de 65 años y altas tasas de cumplimiento y adherencia: más del 80 % siguió el plan hasta el final.

Aunque el estudio no encontró cambios en la composición corporal ni en el colesterol o la presión arterial, sus autores insisten: cada movimiento suma. Con tan solo unos 5 a 60 minutos semanales, estas mini sesiones son capaces de mejorar la forma física y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. “El ejercicio no es una carrera con línea de meta”, explica Miguel Ángel Rodríguez, primer autor del estudio. “Es un juego infinito: no se trata de ganar, sino de seguir jugando toda la vida. Movernos, adaptarnos, disfrutar", sostiene.

El doctor Hugo Olmedillas, investigador principal, lo resume así: “Los snacks de ejercicio son una alternativa realista para quienes no tienen tiempo o motivación. Son sencillos, seguros y se pueden hacer en casa o en el trabajo". Mientras que la doctora Irene Crespo añade: “Son programas de bajo volumen, fáciles de mantener y perfectos para personas mayores o inactivas. Incluso sin supervisión, producen beneficios reales.”

Un problema global

Según la OMS, el 31% de los adultos y el 80% de los adolescentes no hacen suficiente actividad física. Esta inactividad es ya el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial. Pero los investigadores asturianos ofrecen una buena noticia: no hace falta una hora de gimnasio para cuidar la salud. Subir escaleras, bailar unos minutos o levantarse del escritorio varias veces al día puede reducir el riesgo de muerte prematura.