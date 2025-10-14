"El Gobierno de Sánchez puede frenar los recortes de fondos de la PAC", clama Álvaro Queipo

La reforma de la Política Agraria Común (PAC) y sus posibles recortes hacen temblar desde hace meses al campo asturiano. La decisión de la Comisión Europea de incluir estas ayudas en un fondo único genérico podría dejar sin respaldo importantes políticas asturianas, como las ayudas para la modernización del sector agrario, la incorporación de jóvenes a la actividad o las ayudas a las zonas de montaña, a las razas autóctonas o a cuestiones medioambientales.

Esta preocupación latente entre los ganaderos y agricultores regionales se la ha trasladado este martes el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, al comisario europeo de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen. En el encuentro han estado también presentes el diputado regional y portavoz de Medio Rural, Luis Venta; de la eurodiputada Susana Solís y de la coordinadora nacional de Política Rural del PP, Carmen Crespo.

Los populares le han advertido que continuar con la modificación prevista "debilitará aún más la uniformidad de la política agraria, provocando desigualdades entre los agricultores de los diferentes Estados de la UE, ya que habrá países que podrán destinar más fondos para sus ganaderos y agricultores".

Veto de España

Por ello, han reclamado desde Bruselas al Ejecutivo de Pedro Sánchez que vete el nuevo marco financiero plurianual de la UE. "La solución al problema del campo asturiano y la única institución que puede frenar la nueva PAC es el Gobierno de España, porque ese presupuesto tiene que tener la aprobación de los Estados miembro", ha insistido Queipo.

Un momento de la reunión. / PP

A su vez, ha recordado que el Partido Popular está a punto de conseguir que se apruebe una simplificación de la PAC para 2026, "que en Asturias repercutiría directamente en los pastos permanentes y, por tanto, se verían beneficiados casi la totalidad de los ganaderos que reciben la PAC en nuestra comunidad autónoma".

Para sacarla adelante, necesitan que "el PSOE no se oponga a que se tramite por vía de urgencia". Como resultado, Queipo ha reclamado a Adrián Barbón que, "si no lo ha hecho ya", se ponga en contacto con su grupo parlamentario socialista en el Parlamento Europeo para que no voten en contra de este trámite.

Daños del lobo

Por otro lado, el líder de los populares asturianos trasladó al comisario europeo los problemas que existen con la fauna salvaje y los daños sobre la ganadería asturiana y ha señalado que "son más de 20.000 animales los que han muerto por los ataques del lobo en los últimos seis años".

"Queríamos que en la Comisión Europea, en las instituciones europeas, se tenga también clara cuál es la visión que tenemos de lo que está ocurriendo y de cuáles son las consecuencias de sobreproteger a una especie, y hacerlo con criterios no científicos, sino más bien ecologistas; todos queremos la sostenibilidad del medio ambiente, pero no se puede hacer a costa del ganadero", ha explicado.