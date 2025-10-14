El HUCA conquista un premio nacional como hospital público con mejor gestión

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha sido reconocido como el hospital público del país con mejor gestión en los Premios del New Medical Economics.

“Este logro refleja la excelencia, compromiso e innovación de nuestros profesionales, y nuestra vocación de ofrecer una sanidad pública de máxima calidad”, ha subrayado la Consejería de Salud del Principado.

Entre los méritos atesorados por el complejo sanitario ovetense figuran la reducción de las listas y tiempos de espera. En particular, el hecho de que sus cinco servicios de referencia para toda Asturias (Neurocirugía, Cirugía Cardiaca, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica y Cirugía Torácica) llegaran al pasado 30 de junio sin demoras superiores a 180 días (seis meses).

El HUCA ha compartido este galardón anual con el Hospital Universitario La Fe, de Valencia. En la vertiente privada, la distinción ha recaído en el Hospital Universitario San Francisco de Asís, de Madrid.

La entidad promotora de estos premios subraya que el objetivo de los mismos se centra en “reconocer la labor de quienes, desde distintos ámbitos del sistema sanitario, contribuyen a la mejora continua de la atención al paciente, la gestión eficiente y la innovación en salud”.

Equipo directivo desde 2023

Al frente del HUCA está como gerente, desde diciembre de 2023, Beatriz López Muñiz (Oviedo, 1967). Licenciada en Medicina por la Universidad de Oviedo, es especialista en medicina familiar y comunitaria y también en admisión y documentación clínica. Anteriormente fue subdirectora de atención especializada en el Sespa y directora médica del Hospital Vital Álvarez-Buylla (Mieres). En 2015, asumió la subgerencia del Hospital Marqués de Valdecilla (Santander), cargo en el que permaneció hasta mediados de 2023.

De su equipo forman parte, entre otros, María José Villanueva Ordóñez (directora del HUCA), Álvaro González Franco (director de Atención Sanitaria y Salud Pública) y Patricia Barrio Fernández (subdirectora quirúrgica).