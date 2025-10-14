Luis Rodríguez-Ovejero, presidente de Satec, premio "Ingeniero del Año" por su trayectoria

El presidente del grupo tecnológico Satec, Luis Rodríguez-Ovejero, ha sido galardonado con el "Premio Ingeniero del Año en Asturias 2025”, impulsado por la Fundación Caja Rural de Asturias y la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI-UniOvi), por su trayectoria, ligada a la tecnología y la innovación, que le han llevado a estar al frente de una empresa reconocida internacionalmente, con más de 1.400 profesionales, presencia en siete países y con proyectos en más de veinte.

El ovetense es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, becario Fulbright, doctor por la Universidad de Londres, con formación directiva en IESE (MBA) y Harvard (OPM). Cuenta con una trayectoria profesional ligada al mundo digital desde principios de los años 80 del siglo pasado y ya como empresario desde finales de esa década.

Actualmente, Satec es un referente en integración de sistemas y transformación digital y tiene presencia con presencia en más de siete países de África, Europa y Oriente Medio.

Además, en su faceta más personal, Rodríguez-Ovejero hace gala de un gran compromiso social como patrono de la Fundación Princesa de Asturias, la Fundación Ópera de Oviedo y otras instituciones culturales y educativas del Principado de Asturias.

Premio al futuro de la profesión

En la categoría de “Futuro”, el galardón ha recaído en Iván Jares Salguero. El jurado ha destacado su perfil emprendedor y su impulso al instituto STEM MinesTech —del que es cofundador y presidente—, así como su intraemprendimiento en DSP Solar como director de Proyectos Industriales.

Iván Jares Salguero. / LNE

Salguero es graduado en Ingeniería de Tecnologías Mineras y Máster en Ingeniería de Minas por la Universidad de Oviedo, doctorando en Ingeniería de Corrosión y está cursando un Executive MBA (UNIR).

Jurado con gran trayectoria

La sesión para elegir a los ganadores de este año ha sido presidida por Fernando Martínez, presidente de la Fundación Caja Rural de Asturias, actuando como secretaria Inés Suárez Ramón, directora de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI-UniOvi). El jurado ha contado, entre otros, con representantes de la Fundación Caja Rural de Asturias, la EPI-UnioOvi, SacyrProyecta, Cámaras de Comercio de Asturias, FADE, la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería y directores de los diarios LA NUEVA ESPAÑA y El Comercio, además de los premiados 2024 Javier Sáenz de Jubera y Cristina León Vallina.

El jurado de los premios. / LNE

Este premio tiene como misión, "el reconocimiento a la ingeniería asturiana, así como a las personas cuya actividad profesional esté vinculada al Principado en el ámbito de la Ingeniería en cualquiera de sus ramas". una escultura original realizada por la artista plástica María Jesús Rodríguez, y diploma acreditativo. Los galardonados reciben una escultura original realizada por la artista plástica María Jesús Rodríguez, y diploma acreditativo.