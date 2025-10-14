La Macrorregión Atlántica: el gran proyecto que las Cámaras de Comercio defienden ante Bruselas

Las Cámaras de Comercio han defendido en Bruselas el desarrollo del Arco Atlántico como una “oportunidad” para evolucionar hacia la que sería la quinta macrorregión europea. Esta unión de regiones, de la que forman ya parte España, Francia y Portugal (se espera la adhesión de Irlanda, Reino Unido y Canadá), pretende ser una oportunidad para generar sinergias ante problemas comunes.

Las entidades camerales desarrollan desde ayer en Bruselas un foro con el que quieren acercar a Europa sus propuestas y avances en este proyecto. Hoy, la segunda jornada arrancó con un desayuno de trabajo, en el que se presentó la hoja de ruta para esta Macrorregión Atlántica.

Experiencias y participación europea

En este debate participaron el secretario general del Partido Democrático Europeo, Sandro Gozi; el secretario de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno de España, Fernando Sampedro Marcos; y el secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global del Gobierno Vasco y representante de la presidencia de la Comisión Arco Atlántico, Ander Caballero. Estuvo moderado por las eurodiputadas Oihane Agirregoitia y Marie-Pierre Vedrenne.

A continuación, se analizó el entorno atlántico y la experiencia de la Macrorregión Báltica con la presencia del presidente de CCDR Norte, António Cunha; el secretario general de la Cámara de Comercio de Bilbao, Mikel Arieta-Araunabeña Bustinza; y el development officer en Baltic Sea Strategy Point (BSP), Tom Schumacher. También estuvo el coordinador del área política de Educación de EUSBSR, Anders Bergström.

Posteriormente, se ha celebrado un debate con la participación de los eurodiputados Paulo do Nascimento Cabral (EPP, Portugal) y Marcos Ros Sempere (S&D, España, y coordinador de S&D en Regi).

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha sido la encargada de presentar las conclusiones del encuentro y cerrar la sesión.

Gran presencia de España

La jornada se ha trasladado a continuación a la delegación ante la Unión Europea de la Cámara de Comercio de España, donde se ha celebrado una sesión sobre la creación de la Macrorregión Atlántica con diferentes representantes permanentes y agentes europeos.

El comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Jesús Calvo Rodríguez; y la secretaria ejecutiva de la Comisión del Arco Atlántico de la CRPM, Élise Wattrelot, han participado en la mesa redonda ‘Desarrollo del Corredor Atlántico’.

Por su parte, el development officer en Baltic Sea Strategy Point (BSP), Tom Schumacher; el consejero de Política Territorial, Asuntos Generales y Parlamento Europeo, representación Permanente de España ante la UE, Juan Fco. Hernández Alfaro; la directora de la oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas, Inmaculada Valencia; y el director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco, Mikel Antón, han debatido sobre el valor añadido que aporta la creación de una Macrorregión Atlántica frente a las estrategias atlánticas ya existentes en la mesa ‘La macrorregión atlántica’. Ambas mesas han sido moderadas por Jose Antonio Calvo, de Acorde Consulting.