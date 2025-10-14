Esta es la Medalla de Oro que el Real Oviedo recibirá este viernes (y los motivos por los que se la conceden)

El Real Oviedo no deja de cosechar condecoraciones desde su ascenso a Primera División. La Cámara de Comercio de Oviedo entregará este viernes a la entidad deportiva su Medalla de Oro como reconocimiento a "su trayectoria institucional, su impacto social y económico en la región, y su papel como símbolo de cohesión, orgullo y pertenencia para Oviedo y Asturias".

El acto de entrega se celebrará en el salón de actos de la entidad cameral, a las 13.00 horas, y la distinción será recogida por el propietario y presidente del grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño. Mientras que el encargado de ejercer como glosador será José Armando Tellado, director general de Central Lechera Asturiana SAT y director general y primer ejecutivo de CAPSA FOOD (empresa del Grupo Central Lechera Asturiana).

El presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, volvió a subrayar que “el Real Oviedo es mucho más que un club de fútbol: es una institución que ha unido a generaciones de asturianos, ha llevado el nombre de Oviedo por toda España y el mundo, y ha demostrado ser un motor de ilusión y pertenencia que trasciende lo deportivo”.

Por eso, la Medalla de Oro quiere ser "un respaldo simbólico e institucional de cara a los retos futuros que afronta la entidad, animando al conjunto del tejido empresarial, social e institucional a sumarse a esta nueva etapa".

Segunda medalla de 2025

Este galardón se concede de manera excepcional, dado que la institución acostumbra a entregar una única medalla anual. Este año ya había sido distinguido el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. No obstante, el centenario del Real Oviedo justifica "de forma plena" esta segunda concesión, "por el valor histórico, simbólico y vertebrador que representa el club".

El Real Oviedo fue fundado el 26 de marzo de 1926 y ya se están celebrando los actos de conmemoración.