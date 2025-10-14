Es probable que la Policía Nacional te pare estos días en Oviedo: este es el motivo y no hay por qué alarmarse

Oviedo ya respira ambiente de gala. A pocos días de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, la ciudad se prepara para recibir a autoridades, personalidades internacionales y miles de visitantes en una de las semanas más intensas del año.

La cuenta atrás para la cita asturiana más internacional ha comenzado, y eso se nota —y mucho— en las calles. Los controles policiales se han reforzado en las zonas más céntricas y alrededores del Hotel de La Reconquista, epicentro de la ceremonia, y del Auditorio Principe Felipe (otro de los puntos calientes) con el objetivo de mantener bajo control cualquier actividad sospechosa.

Fuentes policiales confirman que el dispositivo especial ya está activo. La Policía Nacional trabaja estos días en la recopilación de información preventiva para garantizar la seguridad de autoridades, premiados y ciudadanos.

Controles a vehiculos

En paralelo, patrullas a pie, agentes de paisano y controles en vehículos se multiplican por la capital. La vigilancia se concentra especialmente en puntos estratégicos como el Campoamor, la Plaza de la Escandalera y los accesos principales a la ciudad. Lo hacen con un objetivo claro: que todo transcurra sin incidentes durante los actos previos y la ceremonia central, que volverá a situar a Oviedo en el foco mediático internacional.

Durante estas dos semanas, la capital asturiana se llenará de actividad. Se espera la llegada de representantes institucionales, delegaciones extranjeras y figuras destacadas de la cultura, la ciencia y el deporte, lo que ha llevado a intensificar las medidas de control.

La presencia de unidades especializadas, equipos de desactivación de explosivos y drones de vigilancia aérea complementará el operativo. Mientras tanto, los ovetenses se preparan para convivir con cortes de tráfico, protocolos de seguridad y un ambiente único que, como cada año, transforma la ciudad en un escaparate internacional.

La cuenta atrás ya ha empezado, y en los próximos días la capital asturiana volverá a ser el epicentro mundial del talento, la cultura y la excelencia.