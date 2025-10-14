Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias

Paso adelante para que las primeras universidades privadas se instalen en Asturias. El Gobierno regional ha aprobado hoy los decretos por los que se autoriza la adscripción de los dos primeros centros de universidades privadas en el Principado: uno de la Universidad Nebrija, en Avilés, y otro de la Universidad Alfonso X El Sabio, en Oviedo. Ambos movimientos eran muy esperados en las dos instituciones académicas con interés de ofrecer estudios en la región. Las entidades promotoras disponen ahora de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado.

"El acuerdo adoptado no supone el funcionamiento inmediato", advierte el Principado, que dice que "es un trámite administrativo que permite a ambas instituciones académicas continuar con los procedimientos para impartir títulos universitarios oficiales en la comunidad". El Ejecutivo regional, además, reafirmó "su compromiso prioritario con la Universidad de Oviedo, la universidad pública, velará en todo momento por el cumplimiento estricto de la legalidad y la garantía de la oferta de estudios superiores en condiciones de calidad".

Presentación de la universidad Nebrija en Avilés / Mara Villamuza

La Universidad Nebrija, dirigida por el asturiano José Muñiz, pretende instalarse en Avilés en septiembre de 2026, es decir, el curso que viene. La institución, de hecho, retrasó su plan inicial, a la espera de la autorización del Principado. La Nebrija pretende instalar el grado de Enfermería y estudios de español para extranjeros, con la ambición de poder llegar a 400 alumnos en un futuro.

La Universidad Alfonxo X, presidida por Jesús Núñez, se organiza con un calendario similar al de la Nebrija. Su plan es tener un centro adscrito donde comenzaría impartiendo los cursos iniciales de Medicina y Enfermería, además del seguir adelante con el curso MIR, recién adquirido por la organización. La institución académica implantaría estos dos grados en la planta intermedia del edificio de Calatrava, en el barrio de Buenavista. Alfredo Canteli estuvo la semana pasada en Madrid con Jesús Núñez, en las jornadas del Desarme, y admitió que la operación iba con "retraso".

La otra universidad con planes en Asturias es la Europea, aunque en este caso todavía no ha sido aprobado su decreto de adscripción. El plan es instalarse en Gijón, apostando por títulos relacionados con áreas de la salud, la empresa, las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas.

"Antes de impartir clases, los centros privados de Avilés y Oviedo deberán solicitar la autorización de inicio de actividad. Para lograr este permiso, el Principado comprobará el cumplimiento de los requisitos y exigencias en relación con las ratios de personal docente e investigador, infraestructuras y dotaciones, labor docente e investigadora y cualquier otro aspecto relacionado con la actividad propia de un centro universitario", asegura el Principado.

El anuncio del Gobierno regional tiene lugar pocas semanas después de que seaprobase el nuevo decreto del Gobierno sobre las Universidades. El Consejo de Ministros aprobó a la norma que endurece los criterios para abrir una nueva Universidad. Entre los requisitos más destacados, el Ejecutivo central pide un mínimo de 4.500 alumnos en seis años y un informe satisfactorio por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o, en su defecto, de las agencias de evaluación atómicas. El objetivo, según explican desde el Gobierno, es "garantizar la calidad de las universidades españolas manteniendo altos niveles de calidad".