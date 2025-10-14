La operación para vender la mina de Tormaleo (Ibias) se retrasa y la plantilla reclama las nóminas que les deben

Los trabajadores de la mina de Tormaleo, en Ibias, que explota Carbones La Vega, han iniciado el proceso de reclamación legal de las nóminas que la empresa les adeuda, después de que ayer el empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, comunicase que se retrasa la venta de la firma, prevista para hoy mismo. Mirantes está al frente del entramado familiar de empresas que explotaba la mina de Cerredo, en la que fallecieron cinco trabajadores el pasado mes de marzo cuando realizaban labores de extracción ilegal de carbón.

Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, el empresario había comunicado a la plantilla, en una reunión celebrada la pasada semana en las oficinas de Cerredo, que existía un comprador para Carbones La Vega y que en el acuerdo comercial se incluía el abono de los salarios pendientes.

Chus Mirantes trasladó un mensaje a la plantilla ayer lunes que encabezaba con un "malas noticias”. "El comprador quiere cambiar condiciones del contrato y no nos han presentado la prueba de fondos para el pago; si no hay pago, no se puede firmar", señala el mensaje. También apunta que el comprador (cuya identidad no ha trascendido) asegura que “en estos días lo tienen solucionado”.

Mirantes continúa señalando que, ante esta situación, «tenemos que suspender la firma de mañana (por hoy) hasta que nos avisen, que será cuestión de unos días. Veremos». El mensaje concluye con un “lo siento” y la afirmación de que esta situación le preocupa y que trasladará las novedades en cuanto las haya.

La treintena de trabajadores de la mina de Tormaleo ha mantenido esta mañana una asamblea en la que ha decidido iniciar las reclamaciones legales de las nóminas que Carbones La Vega les debe. «Si se produce finalmente la venta y, tal como se nos afirmó, el comprador asume esa deuda, retiraremos esas reclamaciones», indicaron fuentes de la plantilla.

La demora en la venta ha causado desánimo entre los trabajadores, que hasta ahora confiaban en las afirmaciones del empresario relativas a la posible venta de Carbones La Vega. «Ahora tenemos que empezar a tomar decisiones», indicaron. La reclamación legal de los salarios se realizará a través del sindicato minero SOMA, al que están afiliados la mayoría de los trabajadores de la mina de Ibias.

Chus Mirantes afronta una complicada situación económica tras el accidente de Cerredo y a causa de un proceso judicial por el hallazgo de 390 kilogramos de cocaína en un transporte de carbón vegetal descargado en El Musel en 2014. Por esta última cuestión, Mirantes se enfrenta a una petición de diez años de cárcel.

Las dificultades económicas han afectado a la capacidad para abonar las nóminas a la treintena larga de trabajadores de Carbones La Vega, que llevan desde el pasado mes de abril sufriendo problemas para cobrar, con continuas demoras o liquidaciones retrasadas, como ya informó este periódico. Algunos trabajadores tienen pendiente el pago de cinco mensualidades.