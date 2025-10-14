Oviedo acoge un congreso con más de 350 expertos en fiscalidad

La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, celebra este otoño la XXXVI edición de su congreso nacional en Oviedo. Durante tres días, del 6 al 8 de noviembre, más de 350 expertos en fiscalidad debatirán y analizarán la actualidad tributaria del país. Hablarán, por ejemplo, de la jurisprudencia más reciente en IRPF, impuesto sobre sociedades; la empresa familiar, el delito económico, la transformación digital, la IA, el sistema Verifactu, las haciendas locales, los derechos del contribuyente...

Además de las sesiones técnicas, que se realizarán en el Palacio de Congresos, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un completo programa social en el que conocerán la señorial ciudad de Oviedo y podrán visitar algunos de los espacios más representativos. El Congreso Nacional AEDAF se celebra cada dos años y es la cita de referencia nacional para los profesionales del ámbito tributario.