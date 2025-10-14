Santiago Melón, nuevo jefe de Microbiología y Parasitología del HUCA: "Queremos impulsar la secuenciación genómica masiva"

Santiago Melón García (Figaredo, Mieres, 1964) es licenciado en Biología (1987) y doctor (1993) por la Universidad de Oviedo. En 1988, se incorporó al Laboratorio de Microbiología y Parasitología de la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga, donde desarrolló su formación –complementada con estancias en centros extranjeros, como el Hospital Claude-Bernard, de París, un mes; o la Universidad de Minnesota, un año– y su desarrollo profesional en el ámbito de la virología, sección de la que se convirtió en jefe en el año 2020. Ahora, acaba de ser nombrado jefe del servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

¿Con qué ánimo asume la jefatura de Microbiología del HUCA?

El apoyo de mis compañeros y las lecciones aprendidas con ellos en la pandemia de covid-19 han sido cruciales para afrontar este reto que no deja de asustarme, pero que acepto con toda la ilusión, sabiendo que tengo un equipo excepcional que va a suplir con creces mis carencias.

¿Cómo valora la herencia que recibe?

En la introducción de mi proyecto de gestión señalo que "yo no hubiese sido nadie sin todos aquellos que me precedieron". Y esto lo hago extensible a la microbiología en Asturias. Todos mis compañeros supieron ir adaptándose a la realidad de cada momento y mantener un servicio que ha sido ejemplo en muchas materias en la microbiología del país, como ha sido la virología a los mandos de la doctora María de Oña, de la que aprendí todo lo que sé. Ahora, el doctor Fernando Vázquez ha dejado un servicio entre los más reconocidos del país, con las últimas novedades tecnológicas y preparado para cualquier contingencia.

¿Tiene previsto introducir cambios organizativos?

Aunque el servicio pueda atender perfectamente la demanda de la sociedad asturiana, sí creo que hay que realizar algún ajuste organizativo para compartir mejor los recursos de los que disponemos y los conocimientos de los profesionales: trabajar más en equipo. En cualquier caso, estos ajustes no se harán antes de que tenga una inmersión profunda en cada una de las secciones e intercambie pareceres con todos los facultativos, para conocer de primera mano los problemas y las inquietudes de cada uno.

¿Por qué la microbiología es importante para un hospital?

No vivimos en una burbuja. Continuamente tenemos relaciones con todas las especies; esto lo explicaría mejor un ecólogo. Sin embargo, esa relación no siempre es fructífera o banal para el hombre. La microbiología clínica trata de buscar todos los microorganismos que provocan enfermedades y encontrar mecanismos para poner los remedios adecuados.

¿Cómo ha de organizarse la colaboración con los médicos?

Como servicio básico, la colaboración con todos los especialistas es fundamental. Por eso, una parte muy importante de nuestro trabajo es ejercer de consultores y estar siempre dispuestos a intercambiar pareceres con cualquier profesional sanitario por todas las vías posibles y estar dispuestos a participar en reuniones, charlas o comisiones en las que la microbiología pueda estar implicada, por muy circunstancial que parezca.

¿Qué volumen de actividad anual desarrolla el servicio?

En el año 2024 se procesaron casi 400.000 muestras (362.134, para ser exactos) de cerca de 200.000 pacientes. Normalmente, tenemos un incremento de un cuatro por ciento de esas peticiones al año. Pero lo que sí estamos aumentando exponencialmente es el número de pruebas que realizamos en cada petición: se han multiplicado por tres en los últimos cinco años. En consecuencia, cubrimos mejor el posible diagnóstico de una enfermedad infecciosa.

Y esta actividad no es sólo hospitalaria, sino que damos servicio a la Atención Primaria y al resto de la comunidad al ser laboratorio de referencia.

¿Está previsto incorporar nuevas prestaciones?

En la línea anterior, seguimos evolucionando. Pensamos aumentar el arsenal diagnóstico y seguir desarrollando las nuevas tecnologías, como la secuenciación genómica masiva, para afrontar los nuevos retos microbiológicos que nos plantea este mundo global, con la aparición o transformación de nuevos microorganismos –ahí tenemos el SARS-CoV-2– o el gran reto de las resistencias antimicrobianas.

¿Es suficiente la dotación de personal?

Uno siempre quiere más personal, pero tengo que reconocer que se ha hecho un esfuerzo importante en el servicio y, salvo situaciones concretas, pienso que el personal es el correcto y que sólo requiere de ajustes que se realizarán cuando conozca las necesidades específicas de cada puesto de trabajo.

¿Cómo y en qué medida varió el estatus de la microbiología a raíz de la pandemia de covid-19, con aquella necesidad imperiosa de pruebas PCR?

Todos pensamos que la microbiología existe a partir del covid-19 y no es así: el laboratorio lleva prestando asistencia tanto hospitalaria como a Primaria desde siempre. Pero sí es cierto que la pandemia reveló nuestra labor, reconociendo la importancia de nuestro trabajo.

¿Cómo se integra el servicio de Microbiología en el Laboratorio de Medicina del HUCA?

Después de diez años de desarrollo del Laboratorio de Medicina, el servicio está plenamente integrado y comparte actividad, material y conocimiento con el resto de servicios que lo integran.

¿Qué sucederá con la cobertura del puesto de director del Laboratorio de Medicina?

En mi mente no está ser director del área de gestión. Ahora mismo estoy centrado en la microbiología y ya me parece un mundo. No sé cuál será el futuro de la dirección de área ni quién la ocupará. Supongo que la gerencia buscará la solución más oportuna. En cualquier caso, el servicio de Microbiología mantendrá su posición de colaboración en cualquier circunstancia, como lo ha hecho hasta ahora. E

l servicio de Microbiología es de todos, con la confianza en esta sanidad pública y universal, y nosotros somos sus gestores, abiertos a cualquier necesidad que tengan los ciudadanos.