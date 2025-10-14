"La subida de cuotas de los autónomos agravará los problemas del comercio asturiano", alerta el sector

"Por supuesto que estamos en contra de una subida de cuotas a los autónomos, porque será un factor más que agrave los problemas que ya sufre el sector en Asturias, como la falta de relevo generacional". Así se ha pronunciado, a preguntas de este diario, la presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias, Sara Menéndez, sobre el aumento de cotizaciones que negocia el Ministerio de Seguridad Social con el sector, y que contempla incrementos de entre 11 y 200 euros al mes a partir del año que viene, lo que dejaría las cuotas entre los 217,37 euros (para el menor tramo de ingresos) y 796 euros (para el más elevado).

En Asturias hay unos 70.000 autónomos, de los que 12.000 se dedican al comercio minorista. "Lo que ha trascendido hasta ahora es sólo un proyecto, y estaremos muy atentos a su desarrollo", ha matizado Menéndez, que ha precisado que la propuesta conocida "es un desarrollo del plan planteado ya en 2022, no ha habido variación al respecto".

Ese primer borrador, que presuntamente sufrirá modificaciones en la negociación en curso, dibuja también un escenario de incremento progresivo de cuotas hasta 2028. Para entonces, la horquilla quedaría, según este primer esquema, entre 252 y 1.208 euros. Es decir, una subida de entre 33 euros (la que menos sube, que no es la más baja) y 618 euros (la que más, que sí coincide como la más alta) al mes.

Oposición política

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha revelado que ya ha mantenido conversaciones con el PP, Junts y Vox para que se opongan al aumento de corizaciones. "El Congreso va a tumbar este sablazo", ha clarificado Amor.

En una entrevista en "Telecinco", Amor ha explicado que "ayer mismo mantuvimos conversaciones con el Partido Popular, con Vox y con Junts y a lo largo del día de hoy vamos a hablar con otros grupos parlamentarios, y desde luego, es el momento que los partidos políticos se retraten".

Por su parte, desde Nuevas Generaciones del PP de Asturias han comunicado su "rechazo más absoluto" a la propuesta gubernamental. "Esta medida supone un golpe directo al corazón del tejido económico español, formado en gran parte por pequeños autónomos, profesionales y emprendedores que sostienen con su esfuerzo la economía real del país", ha señalado la organización en un comunicado.