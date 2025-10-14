Sumar añade presión al PSOE con su propuesta en el Congreso para el peaje del Huerna
El partido de Yolanda Díaz negocia a marchas forzadas con el PP para contar con su apoyo a la iniciativa, que recoge íntegramente el texto consensuado en Asturias
Las iniciativas exigiendo la supresión del peaje del Huerna se empiezan a acumular en el registro del Congreso de los Diputados. Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, presentará hoy, antes de mediodía, su proposición no de ley (PNL, con valor político, al mostrar la opinión de la Cámara, pero sin incidencia jurídica o legal) con la que quieren presionar a sus socios de Gobierno (PSOE) para que den marcha atrás y acepten el dictamen de la Comisión Europea, que considera ilegal la prórroga aprobada hace 25 años.
El documento, tal como adelantó el diputado asturiano Rafael Cofiño, trasladará "literalmente el texto, punto por punto" del manifiesto refrendado en Asturias por la Alianza por las Infraestructuras, firmado por el Gobierno del Principado, la oposición, los empresarios, sindicatos y colectivos.
La clave estará en si finalmente los diputados del Partido Popular se unen o no a la propuesta. Ambos partidos llevan negociando intensamente estos últimos días con el objetivo de alcanzar un consenso que pondría entre la espada y la pared al PSOE, que podría quedarse solo votando a favor de mantener el peaje. Las posturas parecían ayer cercanas, aunque ninguna de las dos quiso adelantar si finalmente irían juntas.
Los populares presentaron el pasado viernes su propia PNL. Sin embargo, en ella no hacen referencia alguna a José María Aznar ni a Francisco Álvarez Cascos. Tampoco usan la palabra ilegalidad en la prórroga del peaje, sino que aluden a "una modificación sustancial equiparable a la adjudicación de un nuevo contrato de concesión y, por lo tanto, tendrían que haberse sometido a un procedimiento de licitación competitivo, de acuerdo con los principios de igualdad de trato y transparencia".
Pero no solo el PP y Sumar están cercando a los socialistas en el Congreso. Ione Belarra, secretaria general de Podemos y miembro del Grupo Mixto, también presentó su propia PNL hace unos días. Solo queda por ver cuál de las tres obliga antes al PSOE a posicionarse sobre el peaje.
La protesta del sábado se abre a vecinos de Galicia y León
La Alianza por las Infraestructuras ha llamado a la sociedad asturiana a manifestarse el viernes contra el peaje del Huerna, pero esta no será la única muestra de rechazo público que se lleve a cabo esta semana. Las organizaciones Uita, las cooperativas de transportistas, la Plataforma Ciudadana ¡Peaje del Huerna No! y el exdiputado autonómico Daniel Ripa han convocado una concentración el sábado, a las 12.00 horas, frente a Delegación de Gobierno de Asturias. Los organizadores esperan que a la movilización no acudan solo vecinos asturianos, sino que animan también a transportistas y vecinos en general de Asturias, León y Galicia.
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra