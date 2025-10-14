Sumar pide Sánchez el fin del peaje del Huerna sin el apoyo del PP

Sumar, partido minoritario del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez (PSOE), acaba de registrar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL, de valor político pero sin recorrido jurídico) en la que solicita el fin del peaje del Huerna.

Este escrito supone una diferencia dentro del Gobierno central respecto a la autopista del Huerna, ya que el Ministerio de Transportes defiende el mantenimiento del peaje mientras que Sumar se posiciona en contra, basándose en el dictamen de la Comisión Europea, que considera ilegal la ampliación de la infraestructura realizada en el año 2000.

La propuesta parlamentaria se interpretó en varios círculos como una estrategia para presionar al PSOE nacional, muy incómodo con este tema, que ha generado una brecha entre el Principado y el Ministerio, ambas administraciones gestionadas por los socialistas.

El partido de Yolanda Díaz anunció la semana pasada que registraría la PNL y que su intención era hacerlo con la firma previa de todos los diputados asturianos de la Cámara. En el Congreso hay siete parlamentarios de la región: tres del PP, dos del PSOE, uno de Sumar y uno de Vox.

El escrito de Sumar, además, reproducía literalmente el manifiesto suscrito en Asturias por la Alianza de las Infraestructuras, firmado por todos los partidos políticos con representación en la Junta General, así como por empresarios, sindicatos y asociaciones. El objetivo de Sumar era trasladar ese manifiesto al Congreso para obligar a cada partido a posicionarse a nivel nacional, más allá del consenso existente en Asturias en favor del fin del peaje.

Los parlamentarios del PSOE ya se habían desmarcado de esta iniciativa de Rafa Cofiño, diputado de Sumar, al estar su voto supeditado a la dirección federal del partido. Sumar no tiene interlocución con Vox, por lo que ni siquiera les trasladó la propuesta por escrito. Quedaba, por tanto, saber qué haría el PP.

Sumar mantuvo conversaciones en los últimos días con los diputados asturianos del PP para intentar recabar su apoyo y les envió el texto de la PNL con el objetivo de que firmasen antes de su registro. El PP, que se había planteado apoyar la iniciativa, no aclaró su postura hasta hoy: finalmente no ha firmado el documento, que irá al Congreso únicamente con el aval de Sumar y será sometido a votación.

Los socialistas respiran con alivio ante esta negativa del PP, ya que temían que una alianza entre Sumar y los populares les pudiera perjudicar políticamente.

Queda por ver qué votará cada partido cuando la iniciativa llegue al Pleno. El PP, en cualquier caso, recuerda que tiene registrada su propia PNL, firmada por los diputados asturianos y gallegos de sus filas, en la que solicitan el fin del peaje del Huerna y de la AP-9 gallega, al tratarse de situaciones similares.

El PSOE rechaza esta iniciativa, al no mencionarse que la ampliación del Huerna cuestionada por Bruselas fue realizada por un gobierno del PP, el de José María Aznar y el asturiano Francisco Álvarez-Cascos.

Paralelamente, hay otra PNL impulsada por Ione Belarra, secretaria general de Podemos, perteneciente al Grupo Mixto, que también pide el rescate de la concesión.