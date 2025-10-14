La supresión del peaje del Huerna, nuevo eje de acción de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico

Respaldar firmemente la supresión del peaje del Huerna será a partir de ahora uno de los principales ejes de actuación de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico. Las entidades han acordado durante la celebración de su foro, que se está celebrando en Bruselas, que reclamarán de forma conjunta la eliminación de pago tanto en la AP-66 como en la AP-9 (Galicia), atendiendo al dictamen de la Comisión Europea.

Esta acción ha sido incluida dentro de su documento estratégico, en el marco del eje que hace referencia al transporte y la intermodalidad. En este punto se encuentran también como objetivos el impulso del corredor atlántico ferroviario y el apoyo a la intermodalidad y conectividad de los puertos.

Las Cámaras del Arco Atlántico buscan generar sinergias en torno a estos ámbitos de trabajo para transformar el territorio y hacerlo más competitivo, más sostenible, más dinámico, más abierto y conectado; así como más atractivo y con mayor calidad de vida para su ciudadanía.

Representantes asturianos durante el desauyuno de esta mañana. / LNE

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, participó esta mañana, junto al vicepresidente José Manuel Ferreira, en un desayuno de trabajo en el que planteó directamente la supresión del peaje. Tras el acuerdo, destacó el resultado obtenido en la jornada, celebrada entre ayer y hoy en Bruselas. “Salimos muy reforzados para seguir luchando contra el injusto peaje del Huerna”, aseguró.

Numerosos ponentes

En esta sesión en el parlamento europeo intervinieron, entre otros, el secretario de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno de España, Fernando Sampedro Marcos; y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que fue la encargada de presentar las conclusiones del encuentro y cerrar la sesión.

También estuvieron el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y la secretaria ejecutiva de la Comisión del Arco Atlántico de la CRPM, Élise Wattrelot, protagonistas de la mesa redonda “Desarrollo del Corredor Atlántico”.