¿Quién tomará el relevo de José Luis Álvarez Almeida al frente de la patronal asturiana de hostelería y turismo, Otea?

La patronal asturiana de hostelería y turismo, Otea, prepara el relevo de su presidente, José Luis Álvarez Almeida, quien dejará el cargo en los próximos meses para centrarse exclusivamente en la dirección de Hostelería de España, entidad nacional que lidera desde marzo.

Almeida anunció su marcha la semana pasada y lo más probable es que la dimisión se formalice antes de que termine el año. Según la hoja de ruta interna, la sucesión recaerá en uno de los dos vicepresidentes: el ovetense Fernando Corral o el gijonés Javier Martínez, aunque este último —socio del grupo Gavia— es el que cuenta con más opciones.

Javier Martínez y Fernando Corral, en Madrid / LNE

Ambos son personas de máxima confianza de Almeida y mantienen una estrecha amistad desde hace años, por lo que no se prevén fricciones en el proceso. Los estatutos de Otea establecen que, en caso de dimisión del presidente, uno de los vicepresidentes debe asumir sus funciones, previa aprobación de la junta directiva.

El relevo sería válido hasta el final del mandato actual, que concluye en 2028. Javier Martínez ya ejerció como portavoz en nombre de Almeida la semana pasada en Madrid, durante la presentación del Desarme, la fiesta gastronómica de Oviedo. En ese encuentro también estuvo presente Fernando Corral, que también es consejero del Oviedo. Martínez, a su vez, fue vicepresidente del Sporting durante la etapa de Javier Fernández.

Aunque la decisión definitiva aún no está tomada, una de las opciones que se barajan es que Martínez asuma un papel más institucional, dejando la gestión diaria en manos de Corral. Hasta ahora, Almeida concentraba ambas facetas —representación y ejecución— y actuaba como interlocutor directo de la patronal ante el Principado.

Tras asumir la presidencia en 2015, Almeida ha decidido dar un paso atrás para volcarse plenamente en la dirección de Hostelería de España, la patronal del sector a nivel nacional.