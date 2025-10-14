Un tren con destino Avilés arrolla a una persona a la altura de Valladolid
El suceso se produjo a las diez de la mañana y provocó numerosos retrasos en las líneas que conectan la capital con el Norte
El atropello mortal de una persona entre Olmedo y Valdestillas, a la altura de Hornillos de Eresma (Valladolid), ha provocado esta mañana numerosos retrasos en las líneas de alta velocidad que unen Madrid con el norte de España. El tren involucrado en el suceso tenía destino Avilés.
El accidente se produjo en torno a las diez de la mañana en “un punto no autorizado de paso” y ya está siendo investigado por la Guardia Civil. Hace menos de una hora, Adif recibió la autorización por parte de la autoridad judicial para restablecer la circulación con normalidad por la vía afectada.
Según informó el ministro de Transportes en sus redes sociales, Óscar Puente, en el siniestro se vio implicado el tren 4391, cuyo destino era Avilés. Al parecer, arrolló una persona sobre el punto kilométrico 142, al que se accede por un camino agrícola, deteniéndose dos kilómetros después.
A las 10.02 Adif avisó al 112 del arrollamiento de una persona en Hornillos de Eresma, según confirmaron a EFE desde la Subdelegación del Gobierno. El corte se produjo en los dos sentidos.
En un primer momento, el suceso afectó a varios trenes detenidos en algunas zonas o que no pudieron salir de las estaciones de Valladolid y Segovia. Según fueron pasando las horas, más servicios se vieron afectados, provocando retrasos en una quincena de trenes.
En concreto, un Avant entre Madrid y Valladolid se suprimió, teniendo que llevar a los viajeros por carretera; y además en otros servicios parte del trayecto también se ha hecho mediante trasbordo por carretera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra