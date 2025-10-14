Un tren con destino Avilés arrolla a una persona a la altura de Valladolid

El atropello mortal de una persona entre Olmedo y Valdestillas, a la altura de Hornillos de Eresma (Valladolid), ha provocado esta mañana numerosos retrasos en las líneas de alta velocidad que unen Madrid con el norte de España. El tren involucrado en el suceso tenía destino Avilés.

El accidente se produjo en torno a las diez de la mañana en “un punto no autorizado de paso” y ya está siendo investigado por la Guardia Civil. Hace menos de una hora, Adif recibió la autorización por parte de la autoridad judicial para restablecer la circulación con normalidad por la vía afectada.

Según informó el ministro de Transportes en sus redes sociales, Óscar Puente, en el siniestro se vio implicado el tren 4391, cuyo destino era Avilés. Al parecer, arrolló una persona sobre el punto kilométrico 142, al que se accede por un camino agrícola, deteniéndose dos kilómetros después.

A las 10.02 Adif avisó al 112 del arrollamiento de una persona en Hornillos de Eresma, según confirmaron a EFE desde la Subdelegación del Gobierno. El corte se produjo en los dos sentidos.

En un primer momento, el suceso afectó a varios trenes detenidos en algunas zonas o que no pudieron salir de las estaciones de Valladolid y Segovia. Según fueron pasando las horas, más servicios se vieron afectados, provocando retrasos en una quincena de trenes.

En concreto, un Avant entre Madrid y Valladolid se suprimió, teniendo que llevar a los viajeros por carretera; y además en otros servicios parte del trayecto también se ha hecho mediante trasbordo por carretera.