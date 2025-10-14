El veroño se queda en Asturias: este es el día (aún lejano) en el que volverán las lluvias a la región
Durante el puente festivo se llegó a los 26 grados en zonas del interior
El veroño se queda en Asturias. Tras un puente festivo que pareció agosto, con máximas de hasta 26 grados en zonas del interior, el calor continuará esta semana en la región. Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que espera máximas de hasta 25 grados en los próximos días. Pero como todo, y más en Asturias, el buen tiempo tiene fecha de caducidad. Una borrasca entrará muy a finales de semana por el norte peninsular, dejando lluvias generalizadas. Dentro de lo malo, y según la Aemet, las temperaturas serán "agradables", más propias del mes de septiembre que de octubre.
Las playas, los parques y las terrazas se llenaron este fin de semana en la región como si fuese verano. El domingo, el día de más calor, se llegó a los 26,4 grados, máxima que se registró en Tineo. El sábado fue Ibias la sartén de Asturias, con 24,4 grados, y el lunes volvió a repetir Tineo, con 25,4 grados.
Reina el sol
Este martes sigue el buen tiempo. El pronóstico de la Aemet es "cielos poco nubosos o despejado, con algunas nubes bajas en el litoral por la mañana que terminarán por extenderse al final de la tarde hacia el interior; y nubes de evolución diurna en zonas altas de la Cordillera. Las temperaturas máximas están en ligero descenso".
El miércoles lucirá el sol mayormente. En el litoral podrán aparecen bancos de nubes bajas, que tenderán a irse a lo largo de la mañana, volviendo a aparecer en las últimas horas del día. Los termómetros llegarán hasta los 25 grados en el Suroccidente y superarán los 20 en el resto de la región. Por ejemplo, Langreo rondará los 23, Oviedo los 22 y Gijón los 21.
Entra un frente por Galicia
Casi mismo pronóstico se espera para jueves, viernes y sábado. Sin embargo, el domingo habrá un cambio de tendencia, con el regreso de las lluvias. Entrará un frente por Galicia, que dejará ya el sábado precipitaciones en esta comunidad, y se extenderán al resto del Norte el domingo. Las temperaturas, en cambio, continuarán siendo altas para la época del año, con máximas superiores a los 20 grados.
