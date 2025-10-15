Más de 10.000 asturianos podrán mejorar su empleo gracias a una inyección de 27,7 millones en formación profesional

Asturias contará este año con 27,7 millones de euros en ayudas estatales destinadas a financiar acciones de formación profesional dirigidas tanto a personas desempleadas como ocupadas. Estas actuaciones se desarrollarán a lo largo de todo el curso y permitirán que más de 10.000 asturianos actualicen sus conocimientos para mejorar su empleabilidad, según las estimaciones del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa).

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes acordó este martes, con el respaldo unánime de todas las comunidades autónomas, la distribución de los fondos del programa de cooperación territorial en el marco de la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras. En la reunión participaron, de forma telemática, la consejera de Educación, Eva Ledo, y la directora gerente del Sepepa, Begoña López.

De esta forma, Asturias recibirá financiación para tres líneas de actuación: 22,2 millones de euros para la oferta formativa dirigida a trabajadores desempleados, 4,6 millones para la formación de trabajadores ocupados y 794.000 euros destinados a acciones extraordinarias del sistema de formación profesional para el empleo, impartidas a través de la red pública de centros de formación y dirigidas tanto a ocupados como a desempleados.

La directora gerente del Sepepa, Begoña López, destacó la importancia de estas ayudas para reforzar las competencias laborales en la región. “Son unos recursos clave tanto para la formación de desempleados como para la de ocupados. Esta última es quizá la más desconocida de las que promueve el Servicio Público de Empleo, pero también muy relevante en términos económicos y de impacto en la carrera profesional”, explicó. “Se trata de formaciones orientadas a personas que ya están incorporadas al mercado de trabajo, pero que pueden ser decisivas para su desempeño profesional y para facilitar transiciones laborales más sencillas”, añade López.

Por su parte, la consejera Eva Ledo subrayó el valor de la formación como herramienta para mejorar la calidad de vida y la estabilidad laboral. “Con estas partidas podremos llegar a más de 10.000 personas. Será importantísimo para ellas, porque de un refuerzo de sus conocimientos puede depender mantener un empleo, evitar el paro o acceder a un trabajo con mejores condiciones”, señaló.