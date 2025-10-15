Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuántos asturianos utilizan el autobús para desplazarse? Las cifras del Consorcio de Transportes no paran de crecer

La implantación de la tarjeta Conecta dispara el número de viajes hasta septiembre, especialmente en Gijón

Un autobús recogiendo viajeros en Oviedo.

Alicia García-Ovies

Oviedo

El transporte público, especialmente el autobús, se ha convertido en los últimos años en la opción preferida de cada vez más asturianos para desplazarse al trabajo o a disfrutar de su tiempo de ocio. La implantación de la tarjeta Conecta y de la tarifa única de 30 euros ha incentivado a que cada vez más usuarios hagan uso de las líneas que recorren toda la región. Los datos del Consorcio de Transportes revelan que hasta  finales de septiembre se contabilizaron 44.026.247 trayectos, lo que supone un aumento del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Solo en el mes de septiembre se realizaron 3.598.135 viajes en las líneas urbanas e interurbanas integradas en el CTA, lo que representa un alza del 25,8% en comparación con septiembre de 2024.

Los datos de la tarjeta Conecta también van en aumento. Cuenta ya con 377.825 beneficiarios, y continúa creciendo: solo en el último mes se sumaron 13.455 nuevos titulares.

Gijón, crecimiento destacable

Particularmente reseñable es el crecimiento registrado en Gijón, tanto en validaciones como en emisión del billete único. Entre enero y septiembre se realizaron 3.559.252 viajes en los autobuses municipales de Emtusa utilizando esta tarjeta, lo que supone un incremento del 150,2% respecto al mismo periodo de 2024.

El uso de Conecta, destacan en el Principado, "se ha disparado en la ciudad", donde ya hay 92.012 gijoneses hacen uso de la misma. De ellos, 44.389 lo solicitaron entre junio y septiembre, "tras la decisión del Ayuntamiento de renunciar a las ayudas europeas para el fomento del transporte público al no implementar la preceptiva Zona de Bajas Emisiones".

Noticias relacionadas y más

En el Gobierno de Asturias aseguran que continuarán trabajando "en el desarrollo de sus políticas de movilidad sostenible con una perspectiva transversal, entendiendo la movilidad como un derecho accesible para toda la ciudadanía y como un elemento vertebrador de la equidad territorial y social".

