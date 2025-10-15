“Asturias será centro neurálgico de la red troncal de hidrogeno”, destacan Barbón y el consejero delegado de Enagás

“Asturias será el centro neurálgico de la red troncal de hidrógeno”, destacó Arturo Gonzalo, consejero delegado de Enagás, ante el mapa de la red de 220 kilómetros de hidroductos que atravesará 24 concejos de Asturias y que permitirá conectar el eje de la vía de la plata y el cantábrico que se prolongará por el valle del Ebro.”Seremos el nodo”, destacó el presidente del Principado, Adrián Bsrbón. “Si, la bisagra”, replicó Arturo Gonzalo.

Enagás ha abierto hoy el proceso de participación pública de la Red Troncal Española de Hidrógeno en Asturias en un acto institucional celebrado en Pola de Siero al que asistieron, además de Barbón y Gonzalo, el Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela.

Tras el arranque de proceso de participación en el Principado, se desplegarán puntos de información en 23 municipios asturianos: Avilés, Gozón, Carreño, Gijón, Corvera de Asturias, Llanera, Oviedo, Ribera de Arriba, Morcín, Mieres, Aller, Langreo, Riosa, Lena, Noreña, Sariego, Siero, Nava, Piloña, Parres, Ribadesella, Llanes y Ribadedeva. El Plan, que se desarrollará hasta el próximo 28 de noviembre, también prevé la celebración de jornadasparticipativas en 13 de estas localidades.

Al evento asistieron alcaldes, encabezados por el anfitrión, Ángel Garcia, alcalde de Siero, y concejales, además de representantes de actores industriales y empresas, entre ellos la presidenta de la autoridad portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, o el presidente de Hunosa, Enrique Fernández.

Un momento de la presentación. / Luisma Murias / LNE

El Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón apuntó que “en un momento en el que la garantía de suministro energético resulta clave para el resurgir industrial de Asturias, el despliegue de la red de Enagas supone un impulso de primer orden para que el Principado lidere el avance hacia la economía verde en España”. En este punto, añadió que la red “es una de las llaves del futuro de la industria asturiana.

El Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela, afirmó que “el hidrógeno renovable es un proyecto-país de España, al que se le han destinado más de 3.000 millones de euros del Plan de Recuperación; el arranque de este Plan de Participación Pública es una muestra más de que es un proyecto participativo, abierto a todos, que tiene una trascendencia adicional en Asturias por el relevante peso de los proyectos de hidrógeno en el Principado”.

El Consejero Delegado de Enagás, Arturo Gonzalo señaló que la transición energética solo tendrá un impacto real si avanza de la mano de los territorios y resaltó que este es el objetivo del Plan de Participación Pública de la Red Troncal Española de Hidrógeno en Asturias. “España tiene la oportunidad de ser un gran hub europeo del hidrógeno, en el que Asturias ―y su industria― va a tener un rol crucial como enclave estratégico de la red Troncal, en el que confluirán dos de sus grandes ejes: el Eje Vía de la Plata y el Eje Cornisa Cantábrica”, destacó Gonzalo. “Es una enorme oportunidad para Asturias”, añadió.

El Principado dispondrá de una red de alrededor de 220 kilometros de hidroductos, como parte del Eje Vía de la Plata y del Eje de la CornisaCantábrica. En concreto, cuatro tramos de la red discurrirán por el Principado: León-Llanera, de alrededor de 71 km; Llanera-Reocín, con aproximadamente 118 km; Ramal El Musel, con unos 18 km, y Ramal Avilés, de en torno a 13 km.

Según Enagás, la futura red convertirá a Asturias en un centro neurálgico del mercado del hidrógeno en España, con un potencial nodo de agregación en Llanera de futuros proyectos de producción y consumo de hidrógeno verde.