Cientos de estudiantes se manifiestan en Asturias en apoyo al pueblo palestino tras la firma de la paz: "La juventud está en primera línea"

Varios concejos asturianos acogieron este miércoles manifestaciones a favor del pueblo palestino apenas unas horas después del acuerdo de paz en Oriente Medio, como parte de una convocatoria a nivel nacional. Los participantes denunciaron "el genocidio de Israel" y protagonizaron cánticos en plazas y calles céntricas. Además, hubo paros en los centros educativos de la región con un seguimiento muy desigual entre los alumnos y minoritario entre los docentes, según datos ofrecidos por algunos centros.

Demelsa Álvarez

Tras la pancarta en la que se leía “Pararlo todo para parar el genocidio” se situaron centenares de jóvenes convocados en Oviedo por el Sindicato de Estudiantes en solidaridad con el pueblo palestino dentro de la jornada de huelga convocada en los centros educativos. La manifestación partió a las doce del mediodía de la plaza de La Escandalera para una hora después, tras rodear el Campo San Francisco, llegar ante el Ayuntamiento. “Teníamos que volver a vaciar las aulas, llenar las calles y levantar bien alta la bandera de solidaridad con el pueblo palestino”, aseguró Anahí López, portavoz del Sindicato de Estudiantes. El acuerdo de paz firmado el pasado lunes en Egipto, indicó, “no supone un cambio para el pueblo palestino y está hecho a la medida de Trump y de Netanyahu para poder seguir machacando, masacrando y sacando lucro de las tierras palestinas”. Por eso, dijo, “creemos que es clave mantener la movilización en las calles”. Destacó, además, el seguimiento de la huelga por parte de los alumnos, con “un 80%” en enseñanzas medias y un 60% en la Universidad. Trasladó Anahí López que desde el Sindicato de Estudiantes se considera que “la lucha tiene que continuar”. “La juventud estamos en primera línea y lo tenemos muy claro”, añadió. Por eso, volverán a salir a las calles “todas las veces que sea necesario”.

Concentración de estudiantes en apoyo a Palestina, ayer, en la plaza de la Escandalera de Oviedo. / Juan Plaza

El seguimiento de la huelga en Avilés fue dispar en los institutos públicos de la ciudad. Así, por ejemplo, el IES de La Magdalena apenas tuvo actividad en las aulas ya que, según la dirección del centro, un 98 % del alumnado de 3º de ESO en adelante secundó la convocatoria. Por el contrario, en el IES Menéndez Pidal apuntaron que el seguimiento fue menor que la anterior huelga convocada por los estudiantes en solidaridad con Gaza. El Carreño Miranda obtuvo un seguimiento mayoritario: de los quinientos estudiantes del turno diurno solo acudieron a clase 136, concretaron desde la dirección. Sin aportar cifras, el alumnado del Número 5 también secundó la huelga de “manera mayoritaria”. En La Luz, el porcentaje de asistencia a clase se quedó en un 50 % aproximadamente. Esas cifras chocan con las del profesorado, donde en líneas generales, apenas secundaron la huelga. Salvo el IES Número 5 donde hubo catorce docentes en huelga, en el resto de centros hubo pocas personas que secundaran la convocatoria. A este listado se suma el seguimiento en la FP, donde por ejemplo, el CIFP del Deporte fue de un 75 por ciento del alumnado. En el caso de los centros públicos de Primaria, el respaldo a la huelga en solidaridad con el pueblo gazatí fue minoritario.

“Pararlo todo para parar el genocidio”. Con ese mensaje arrancó la movilización por Palestina celebrada en el centro de Gijón. La protesta reunió a varias decenas de jóvenes que marcharon por las calles del centro bajo pancartas que denunciaban el “genocidio sionista”. La plaza del Parchís de Gijón acogió una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino, organizada por el Sindicato de Estudiantes de Asturias, dentro de la jornada de huelga convocada en todo el Estado. Los jóvenes denunciaron los recientes ataques en Gaza y criticaron el “supuesto plan de paz” impulsado por Netanyahu y Trump, al que calificaron de “blanqueamiento del genocidio”. Las portavoces del Sindicato de Estudiantes de Asturias, Jessica Mejía y Malena Cortina, insistieron en que la manifestación responde a la necesidad de “seguir dando la batalla” pese al reciente anuncio de un acuerdo de alto el fuego. “Este supuesto plan de paz de Netanyahu y Trump no es más que una maniobra para blanquear a los cómplices del genocidio y arrebatarle a Palestina su territorio”, explicó Mejía. Cortina, por su parte, criticó el papel de las potencias internacionales y de los gobiernos europeos, incluido el español. “Es curioso que un acuerdo de paz lo firmen quienes han estado financiando y legitimando la masacre. El pueblo palestino no va a recuperar su territorio así; la libertad solo vendrá de la clase trabajadora y de la juventud que salimos a las calles”, afirmó.

Las Cuencas también elevaron su voz en las concentraciones organizadas frente a los ayuntamientos. Frente al Consistorio de Langreo se podían ver, junto a las banderas palestinas, empleados municipales con sus monos de trabajo que secundaron el paro para participar en la protesta. Elena Morán, secretaria general del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) en el Nalón, destacó la «gran respuesta» de la gente. «Es difícil calibrar el seguimiento del paro a nivel territorial, pero se ve que hay un gran apoyo de la ciudadanía y de los trabajadores a esta causa. Lo que piensa la gente se viene viendo desde hace tiempo. Por suerte nos queda mucha humanidad. Seguimos siendo ejemplo para los gobiernos y para las instituciones». Morán, que intervino en el acto celebrado en Langreo, señaló que «la conciencia popular está plenamente con el pueblo palestino y estamos muy involucrados contra el genocidio que se está cometiendo y con el exterminio, porque no hay otra forma de llamarlo. La población civil está dando ejemplo a todos los gobiernos de lo que debe ser el apoyo al pueblo palestino».