Confirmado el aterrizaje definitivo de dos universidades privadas en Asturias: un "modelo innovador y dinámico" para Oviedo y Avilés está "de enhorabuena"

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, valoró ayer como "muy positivo" el decreto del Gobierno regional que da luz verde a la instalación en la capital de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) en el Calatrava. "Es una gran noticia para Oviedo que va a suponer un impacto muy importante y favorable para el Cristo", indicó el regidor. "Además refuerza la actividad educativa y económica en la ciudad. Esta inversión justifica por sí sola que el Ayuntamiento se hiciera con las plantas del centro comercial, que también van a tener otras ocupaciones importantes. Hay que intentar que sea todo ágil y que el barrio mejore gracias a esta inversión que generará un movimiento de miles de personas", finalizó Canteli, que la semana pasada compartió mesa y mantel con Jesús Núñez, presidente de la UAX, en la presentación del Desarme en Madrid.

La Universidad también valoró el decreto del Gobierno regional, necesario para su instalación. "El centro universitario de Oviedo contará, a lo largo de sus cinco años de desarrollo, con cuatro grados y cinco masters. Una vez que cuente con todos los permisos y requerimientos de apertura, la Universidad Alfonso X el Sabio comenzará con dos grados de Medicina y Enfermería", explicaron fuentes de la institución, recordando los 30 años de experiencia de la UAX y su modelo "innovador y dinámico que sabe adaptarse a los cambios sociales y a las necesidades del tejido empresaria".

En la UAX destacan que su objetivo es la de ofrecer a la sociedad una educación universitaria de calidad, con libertad e independencia, apostando por la excelencia académica y la transferencia de conocimiento para así siempre facilitar la inserción laboral de sus estudiantes".

La Universidad dispone en estos momentos de cinco campus en la actualidad, uno en Villanueva de la Cañada (Madrid), dos en Madrid, otro en Málaga y el campus online, todos ellos dotados de los espacios clave para potenciar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes. Los planes de la institución pasan por tener un centro adscrito a partir de septiembre de 2026 e impartir Medicina y Enfermería. Paralelamente, la idea es seguir con el curso MIR, que la organización gestiona. Para el Ayuntamiento la operación es un éxito, al encontrarle un uso al Calatrava.

Felipe VI, acompañado por Jesús Núñez durante una visita a la Alfonso X. / LNE

Jesús Núñez estuvo varias veces en Oviedo en los últimos meses, manteniendo contactos de cara a la instalación del centro universitario, y mantiene una gran relación con el alcalde Canteli. La UAX, cuya sede está en Villanueva de la Cañada (Madrid), tiene unos 20.000 alumnos y cerró el año pasado su actividad con un importe neto consolidado de 212,7 millones. Además, también tiene proyectos en Málaga, con un nuevo campus. El de Asturias, en cualquier caso, apunta a ser uno de sus proyectos más ambiciosos.

Al optar por la opción de crear un centro adscrito al principal, el procedimiento resulta menos complejo que establecer una nueva universidad, que requiere aprobación mediante una ley. En el caso de los centros adscritos, basta con solicitar autorización al Gobierno regional y esperar un decreto que les permita avanzar, el cual debe ser aprobado por el Ejecutivo de Barbón en Junta de Gobierno, lo que ya ha tenido lugar.

Los planes para Oviedo serían similares a medio plazo, comenzando con Medicina y Enfermería, carreras de alta demanda que podrían complementar la oferta de la Universidad de Oviedo. Con el tiempo, se podrían añadir nuevos grados a medida que avancen las primeras promociones de estas carreras. Las conversaciones entre la UAX y el Gobierno regional fueron continuas en los últimos meses. Los encuentros fueron frecuentes para asegurar que la institución cumpla con todos los requisitos necesarios para obtener la autorización oficial y establecerse en Oviedo.

Desde el inicio, el alcalde, Alfredo Canteli, ha estado involucrado en el proyecto y ha mantenido una relación cercana con Jesús Núñez Velázquez. Un ejemplo de ello fue la visita de Núñez al palco del Carlos Tartiere durante un partido del Real Madrid ante el Real Oviedo, gestionada por Canteli.

La Nebrija celebra impulsar en Avilés "nuevas opciones académicas"

El asturiano José Muñiz, exrector de la Universidad Nebrija y ahora vicepresidente del consejo rector de la institución académica, no ocultó ayer la satisfacción ante la aprobación del Gobierno regional del decreto que permitirá a la institución implantarse en Avilés con el grado de Enfermería. "Es una gran noticia para nosotros, para Avilés y para toda Asturias porque supone que habrá otra opción de formación universitaria", dijo el que fuera catedrático de la Universidad de Oviedo.

Muñiz, que era el Rector de la Universidad Nebrija cuando decidió apostar por Avilés, aseveró que el grado de Enfermería comenzará en el próximo curso. "Hemos interactuado intensamente con el Principado para sacar adelante este proyecto, porque el expediente era realmente complejo, pero ha salido bien y hoy estamos todos de enhorabuena", indicó. La Universidad Nebrija ya está en con el programa de inmersión lingüística de Avilés Enseña, en el que participan 22 jóvenes franceses en un curso puente antes de matricularse en el grado universitario de Enfermería.

José Muñiz, exrector de la Universidad Nebrija. / LNE

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, calificó la autorización del decreto como "una gran noticia", y aseveró que es "un momento muy importante porque por fin Avilés se convierte en una ciudad universitaria y eso va a contribuir al dinamismo de la propia ciudad, pero sobre todo a la llegada de jóvenes", lo que ayudará a "ese proceso de rejuvenecimiento que hemos iniciado en Avilés". Según explicó, se trata de "estudios complementarios a la actividad universitaria de nuestra Universidad pública de Oviedo, que van a facilitar el incremento de la oferta en personal sanitario de enfermería de Asturias, que es realmente muy necesaria".

Además, la Regidora avilesina destacó que la implantación de la Universidad Nebrija en Avilés "ha movilizado inversiones privadas, especialmente desde el punto de vista residencial, con el fin de facilitar la estancia de nuestros estudiantes". Monteserín remarcó también que "el hecho de que la Universidad Nebrija apueste por Avilés significa que nuestra ciudad cada vez es más atractiva para las iniciativas privadas y eso se complementa con las importantes inversiones que el Gobierno de Asturias está haciendo en Avilés en el ámbito de la formación con el nuevo centro de FP de la Grandiella, la segunda fase de la ESAPA y, también con la Manzana del Talento en Valliniello. El resultado será un salto importante en la actividad formativa y en la presencia de jóvenes en la ciudad".

La Universidad Nebrija impartirá inicialmente los estudios en el edificio que ocupaba la antigua Comisaría de Policía Nacional, en la plaza de Álvarez Acebal, y posteriormente el Conservatorio de Música Julián Orbón. No será al menos hasta 2027 que se pueda trasladar a la que será su sede, el palacio de Camposagrado, una vez que sus actuales ocupantes se puedan trasladar al nuevo edificio de la Escuela Superior de Arte de Asturias, en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA).