El crédito milmillonario que el Gobierno ha concedido a Indra para fabricar blindados en Asturias

La multinacional española de defensa Indra y el consorcio empresarial Tess Defence –del que es el accionista mayoritario y que completan Escribano Mechanical & Engineering, Sapa Placencia y Santa Bárbara Sistemas, esta última con fábrica en Trubia– han obtenido del Gobierno una suma de 4.150 millones de euros en créditos sin intereses para la fabricación de vehículos blindados de combate en Asturias, la mayoría en la futura planta que Indra establecerá en el Tallerón de Gijón.

La compañía presidida por Ángel Escribano recibirá el 40% de los 10.471 millones preasignados a diversas compañías de la industria militar en el contexto del rearme europeo. El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que regula la prefinanciación de varios programas de defensa, entre los que destaca el desarrollo de sistemas terrestres de combate.

Si bien la mayoría de los programas aún no están adjudicados, la prefinanciación ya presagia cuáles son las empresas con más posibilidades de obtenerlos. A tenor de las asignaciones financieras autorizadas ayer, Indra, participada en un 28% por el Estado, es la elegida por el Gobierno para llevar a cabo esos sistemas terrestres, y el lugar escogido por la multinacional para fabricar los vehículos es el Tallerón, adquirido el pasado julio a Duro Felguera.

En concreto, una unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (empresa esta última presidida por Javier Escribano, hermano de Ángel) gestionará tres de los principales programas: el obús autopropulsado de cadenas (ATP Cadenas, en la jerga del sector), con un crédito de 1.821 millones de euros; el obús autopropulsado de ruedas (ATP Ruedas), con 1.181 millones; y el nuevo vehículo anfibio de la Infantería de Marina; con 150 millones.

Además, Indra afrontará en solitario otros dos programas terrestres: el vehículo lanzapuentes de ruedas (con un crédito de 190 millones) y la creación de un nuevo carro de combate (20 millones).

La intención, según fuentes de la compañía, es que los cinco programas descritos se lleven a cabo en el Tallerón, puesto que este es el enclave en que la empresa quiere desarrollar toda su actividad de sistemas militares terrestres, englobada bajo su nueva filial, Indra Land Vehicles.

El apoyo a Tess

A esa cantidad hay que sumar otro crédito de 788 millones preasignado a Tess Defence para el programa del Vehículo de Apoyo Cadenas (VAC), que el consorcio desarrolla desde diciembre de 2023. No está claro aún si en el futuro la actividad fabril del VAC tendrá lugar en Trubia o en la venidera factoría de Indra en el Tallerón.

No obstante, en lo que respecta a los vehículos lanzapuente y los ATP, Santa Bárbara considera que sus ofertas presentadas "son las que cumplen en mayor medida los requisitos técnicos demandados por el Ministerio de Defensa". En un comunicado enviado ayer, la empresa aseguró que iniciará conversaciones con Indra "en los próximos 15 días" para explorar alianzas en torno a ambos programas.

En cualquier caso, los créditos preasignados a Indra (bien sea en solitario o en alianza con otras empresas) suman 4.150 millones. Este importe cuantifica el dinero que adelanta el Ministerio de Industria, y no el presupuesto total de los programas.

Al margen de la defensa terrestre, Industria también financiará otros áreas de la defensa, como la ciberseguridad. Entre las empresas beneficiadas figura Epicom, firma de encriptación que Indra y Oesía compraron a la asturiana Duro Felguera en 2023. Una UTE formada por Epicom y otra tecnológica,Cipherbit, recibirán un crédito de 67 millones de euros.

"Indra está comprometida con aportar las soluciones más avanzadas que requieren nuestras Fuerzas Armadas y garantizar la soberanía estratégica que necesita España. A la vez, generaremos más de 3.000 empleos y riqueza en todo el territorio nacional a través de empleos de alto valor añadido", declaró Ángel Escribano.