El eurodiputado Jonás Fernández contra el PP: "Vienen a Bruselas a fingir que son otros los autores del destrozo de la PAC"

El eurodiputado asturiano, Jonás Fernández, ha respondido esta mañana a las declaraciones del PP de Asturias en las que reclama que el PSOE intervenga para frenar los recortes planteados en la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC) y en la política pesquera, presentadas hace varias semanas en el marco del proyecto de presupuesto multianual de la Unión Europea.

El líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, estuvo a inicios de esta semana en Bruselas, donde se reunión con con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, y con el responsable de Agricultura, Christophe Hansen.

Para Fernández, el PP asturiano fue a Bruselas “a fingir que son otros los autores del destrozo en la PAC y en la política pesquera” y ha calificado como “irónico” que “pidan al PSOE y al Gobierno de España que resuelvan este entuerto al que nos conduce una comisión liderada por el PP”.

En este sentido, ha recordado que los recortes fueron propuestos por comisarios del PP y que desde el primer momento el grupo socialista ha tenido “una posición firme” en contra de los mismos, por suponer “una quiebra económica y de gobernanza política tanto de la PAC como de la política pesquera”.

Recortes de hasta el 70%

Según ha señalado, en el ámbito de la agricultura, la reforma planteada por el comisario popular, Christophe Hansen, supone un recorte en los fondos de alrededor del 22% para el periodo 2028-2034 y reduce significativamente, hasta cuatro, el número de ayudas directas financiadas al 100% con fondos comunitarios. El resto pasarían a formar parte de un ‘sobre’ nacional junto a otras políticas clave, como las de cohesión, y donde los Estados Miembros deberían co-financiar en un mínimo del 30% del total.

Mientras, en el ámbito pesquero, la propuesta del comisario popular Costas Kadis avanza un recorte aún más drástico en su presupuesto, del 67%, pasando de unos 6.000 millones de euros a alrededor de 2.000 millones.

“El PP de Asturias nos pide ahora que lo salvemos de sí mismo y de las políticas que sus comisarios llevan a cabo”, ha indicado Fernández. Y ha insistido en que es “otro comisario del PP el que lidera el desmantelamiento práctico de las políticas pesqueras y el que mantiene a la pesca tradicional asturiana maniatada al impedirle faenar en las zonas decretadas como ecosistemas marinos vulnerables”.

"Incapacidad" de Queipo

La solicitud de Queipo pidiendo al PSOE que intervenga para evitar los recortes es, a juicio de Fernández, “una señal evidente de hasta qué punto el PP asturiano es incapaz de influir, incluso en su propia familia política, para reparar políticas dañinas para Asturias”.

En cambio, ha señalado el eurodiputado, el Gobierno de España ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo contra el acto delegado que regula dichos ecosistemas. “El ministerio de Agricultura es el que está velando aquí por los intereses de las flotas asturianas mientras el PP es incapaz de convencer a su comisario para que modifique una decisión que está en su mano”, ha asegurado.

Fernández ha criticado, por tanto, “la hipocresía de aquellos que, antes de las elecciones se erigían en las calles como defensores del campo y, hoy, promueven los mayores recortes de la historia de la Unión Europea, con graves consecuencias para los ganadores, agricultores y pescadores asturianos”.