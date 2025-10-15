"Formar parte de una cooperativa te hace sentir acompañada y escuchada"

Andrea Méndez (1990) es madre de dos hijas y, junto a su marido, gestiona la ganadería Díaz y Alba. Representa a una nueva generación de mujeres que han decidido apostar por el campo asturiano con profesionalidad y orgullo. Tras pasar por la universidad y la empresa privada, regresó a sus raíces en busca de una vida más plena y equilibrada que le permitiera criar a sus hijas en un entorno rural. Desde su explotación, que combina vacuno de leche y carne de raza asturiana de la montaña, Andrea destaca el valor de la cooperación y el apoyo que encuentra en Campoastur, una cooperativa que, con servicios como el de sustituciones o el de carro mezclador y programas como Campoastur Next, acompaña y forma a jóvenes para iniciar su actividad ganadera en el medio rural.

- Andrea, vienes del mundo universitario y de la empresa privada. ¿Qué te llevó a dar el paso de volver al campo?

- Principalmente la maternidad. Siempre escuchaba a muchas mamás que tenían hijos ya mayores que lo único de lo que se arrepentían era de no haber pasado más tiempo con sus hijos.

-¿Qué te aporta el trabajo en el campo que no encontrabas en otros ámbitos?

-Me aporta, sobre todo, mucha tranquilidad, felicidad y calidad de vida, porque soy la dueña de mi tiempo, y eso para mí tiene mucho valor.

-Eres mujer, joven, madre y empresaria ganadera. ¿Qué supone conciliar todas esas facetas en el medio rural?

-Hoy en día creo que es más fácil que hace unos cuantos años atrás. Tenemos buenas comunicaciones, más conocimiento y mucho apoyo.

-¿Crees que hoy las mujeres del campo asturiano tienen más visibilidad y apoyo que antes?

-Yo, personalmente, pienso que sí. Igual tiene mucho que ver el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías, que muchas personas, y mujeres rurales en este caso, utilizan para mostrar al resto del mundo su día a día.

«No solo compras productos o piensos, formas parte de una comunidad que trabaja unida para que las explotaciones del campo asturiano sigan adelante»

-¿Qué mensaje te gustaría enviar a las jóvenes que se plantean volver al campo o emprender aquí su futuro?

-Les diría que no tengan miedo y que se animen. El campo necesita gente joven con ideas y ganas de hacer las cosas bien. Es un modo de vida exigente, pero también muy gratificante. Hoy hay más apoyo que nunca y programas como Campoastur Next son una oportunidad enorme para formarse, compartir experiencias y sentirse acompañadas en los primeros pasos. Volver al campo no es dar un paso atrás, es apostar por un futuro con sentido, donde puedes crecer profesionalmente sin renunciar a tus raíces.

-Eres socia de Campoastur. ¿Qué ha significado para ti formar parte de una cooperativa?

-Ser parte de Campoastur significa tener detrás una red que te respalda. No solo compras productos o piensos, formas parte de una comunidad que trabaja unida para que las explotaciones del campo asturiano sigan adelante. La cooperativa te da seguridad, asesoramiento técnico y soluciones adaptadas a lo que realmente necesitas. Saber que cuentas con un equipo que entiende tus problemas y te ayuda a resolverlos marca la diferencia.

-¿Cómo te ha ayudado Campoastur en tu día a día o en la gestión de tu explotación?

-Desde el primer momento, Campoastur me ha hecho sentir acompañada. Me asesoran en temas de alimentación, bienestar animal y manejo y, además, me facilitan el acceso a piensos de calidad, maquinaria y suministros sin tener que preocuparme por todo sola. El servicio de sustituciones es una ayuda enorme, porque te permite descansar o atender imprevistos sabiendo que tu ganadería queda en buenas manos. Todo eso te da tranquilidad y te hace valorar aún más formar parte de una cooperativa que piensa en las personas y en el futuro del campo asturiano.

-¿Qué valor le das a sentirse parte de una red que agrupa a muchos de los ganaderos y agricultores asturianos?

-Para mí tiene un valor enorme. Saber que detrás de mi trabajo hay muchas personas que comparten mis mismas inquietudes y luchas te da mucha fuerza. Formar parte de una red como Campoastur te hace sentir acompañada y escuchada, porque no eres una explotación aislada, sino parte de un proyecto común que defiende nuestros intereses y da visibilidad al campo asturiano. Entre todos logramos cosas que, de forma individual, serían imposibles. Eso es lo bonito de una cooperativa: que cada socio aporta, suma y contribuye a que el medio rural siga teniendo vida y futuro.

-Vuestra explotación combina vacas de leche y carne de raza asturiana de la montaña. ¿Cómo estáis trabajando la mejora y sostenibilidad del modelo?

-Decidimos hacerlo así para un mejor y óptimo aprovechamiento del terreno que tenemos, y porque no hay nada mejor que apostar por las razas autóctonas.

-¿Crees que la tecnología y la innovación pueden ser aliadas del campo sin perder la esencia rural?

-Totalmente. La tecnología no está reñida con el campo, al contrario, puede ayudarnos mucho a hacerlo más eficiente y sostenible. Hoy tenemos herramientas que facilitan el manejo del ganado, la alimentación o su gestión y eso nos permite ahorrar tiempo y mejorar resultados sin perder el contacto con la tierra. Creo que ese es el camino: avanzar sin olvidar de dónde venimos.”

-Desde tu experiencia, ¿qué esperas del futuro del sector ganadero en Asturias?

-Pues sinceramente espero que a los que decidimos estar y seguir aquí nos pongan las cosas un poco más fáciles y, sobre todo, que a nuestros productos se les dé el valor que realmente tienen.

-¿Qué es lo que más te enorgullece de tu vida en el campo?

-El contacto con la naturaleza, tener el privilegio de cuidarla gracias a nuestro ganado y el saber que no me pierdo ni un momento de la crianza de mis hijas.

-¿Cómo te gustaría que tus hijas vean tu trabajo y el papel de la mujer rural?

-Pues como lo están viendo, a una mamá superorgullosa de lo que hace.