¿Hasta cuando habrá obras en los túneles de la autopista del Huerna? Van para largo...
El Ministerio de Transportes continúa con los trabajos que empezaron en julio
El Ministerio de Transportes continúa con las obra en los túneles de la autopista del Huerna, que están sufriendo cortes de tráfico desde julio. Los trabajos entran ahora en una segunda fase que se mantendrá hasta diciembre y que afectarán a varios túneles.
El Negrón, por ejemplo, tendrá la calzada sentido Oviedo cortada hasta el 23 de diciembre. Lo mismo sucederá con el túnel de Barrios, en este caso con la calzada sentido Oviedo cortada hasta el 24 de octubre y la contraria desde ese día hasta el 28 de noviembre.
Además, habrá un corte permanente de carril en ambos sentidos desde el 28 de noviembre hasta el 23 de diciembre. El túnel de Oblanca tendrá también un corte de carril en ambos sentidos hasta el 17 de noviembre. El resto de túneles permanecerán afectados hasta el 23 de diciembre.
Estos trabajos buscan la modernización de los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios y tienen un coste de unos 68 millones, financiados por fondos europeos.
Los cortes serán los siguientes:
-En el túnel del Negrón
El corte actual de la calzada sentido Oviedo se prolongará previsiblemente hasta el 23 de diciembre.
-Túnel de Barrios I y II
El corte actual de la calzada sentido Oviedo se prolongará previsiblemente hasta el 24 de octubre.
Corte de calzada sentido León previsiblemente desde el 24 de octubre hasta el 28 de noviembre.
Corte permanente de carril en ambos sentidos previsiblemente desde 28 de noviembre hasta 23 de diciembre.
-Grupo de Túneles Entrerregueras Pando Vegaviesga
El corte permanente actual de carril en ambos sentidos se prolongará previsiblemente hasta el 24 de octubre.
-Túnel de Oblanca
Corte permanente de carril en ambos sentidos hasta el 17 de noviembre.
Además, podrá haber cortes de carril en el resto de túneles no afectados por las restricciones anteriores, de lunes a viernes desde las 6:00h de la mañana hasta las 13:00h. Estas afectaciones al tráfico no se producirán en los puentes del Pilar y la Constitución y en los episodios de previsión de nevadas en aras de causar la mínima afectación a los usuarios, aseguran en Transprotes. Todas estas obras, unidas a la existencia del argayo, que se está quitando, está provocando demoras en los viajes de los usuarios. Se calcula que el viaje a Madrid desde Oviedo ha aumentado en veinte minutos.
