Innovación, juventud y arte se unen en Gijón en el IV Foro de Innovación y Desigualdad de Cotec

Expertos dentro del ámbito empresarial, académico, la administración pública y política se reúnen el próximo 23 de octubre en el LABoral Centro de Arte y Creación de Gijón en el IV Foro de Innovación y Desigualdad.

El objetivo es analizar los grandes problemas actuales de la juventud y el papel de la innovación en las áreas de la vivienda, salud mental, participación ciudadana y el empleo en cuatro mesas de debate. La asistencia es gratuita y está abierta a todos los públicos hasta completar aforo, con registro previo a través de este enlace.

Se abordarán todos los temas anteriormente mencionados desde una perspectiva intergeneracional y multidisciplinar, así como los retos y las preocupaciones de los jóvenes a través de un espacio abierto de diálogo y escucha activa.

El encuentro contará con la participación de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega; el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas del Amo; la directora general de Innovación y Promoción del Ayuntamiento de Gijón, Patricia G. Zapico; la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea Henry; y el director general de Cotec, Jorge Barrero.

Programa del encuentro

Todos los debates se realizarán de forma exclusivamente presencial y se desarrollarán de 9.30h a 15.30h. La jornada se dividirá en cuatro mesas redondas que tratarán los siguientes temas con diferentes ponentes:

Vivienda

Compartir aprendizajes y conectar propuestas desde distintos enfoques para proponer soluciones que combinen innovación social, tecnológica y urbana. Estos son los temas a hablar en esta mesa redonda, que trata la grave situación de precariedad habitacional que afecta especialmente a los jóvenes.

Mesa sobre vivienda / Cedida a LNE

Entre los ponentes se encuentran la gestora de proyectos e investigación de la Fundación Novagob, Diana Tejerina; el sociólogo especializado en urbanismo, José Ariza; la directora general de Lignum Tech, Sandra Llorente; y la responsable de Activos y Seguros de Imagin (CaixaBank), Laie Escriú.

Empleo

Cotec trabaja priorizando la innovación en el ámbito del empleo. Por eso, en la mesa de empleo se buscará el abordaje de los aspectos que afectan a las brechas de acceso al empleo. Asimismo, se debatirá cómo la innovación puede ser una herramienta para crear un mercado laboral más justo e inclusivo.

Contará con la participación de la responsable de innovación corporativa de Deloitte, Sonsoles Galindo; la investigadora en EsadeEcPol, Lucía Cobreros; la directora de ClosinGap, Lucila García Méndez; y la responsable de inserción social de la Fundación Mar de Niebla, Isabel Vargas.

Salud mental

El objetivo principal de esta mesa redonda es compartir el potencial que tiene la innovación alrededor de salud mental. El acceso a los servicios de este ámbito puede mejorar con nuevos modelos de atención y colaboración entre sectores adaptados a las necesidades de las nuevas generaciones.

Mesa sobre salud mental. / Cedida a LNE

Participarán la directora de investigación de Fad Juventud, Anna Sanmartín; el subdirector de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, Francisco Puentes, el CEO de Thre4All, Raúl Alelú-Paz; y la responsable de Infancia de la Fundación Manantial, Raquel del Amo.

Participación ciudadana

Esta mesa abordará los retos y oportunidades de la participación juvenil desde el enfoque institucional y en el ámbito local y rural. Para ello, contará con la participación del director de gabinete del Ministerio de Juventud e Infancia, Adrián Arias; y de la Fundación de Caja Rural de Asturias, Eva Pando, respectivamente.

También se tratará el análisis del voto joven, con el responsable de proyectos de Palumba EU, Francesc Almendros.

Sobre el Foro de Innovación y Desigualdad de Cotec

Este espacio nació con dos objetivos establecidos. Por un lado, crear un entorno de reflexión para profesionales de todo el país sobre la innovación como herramienta para combatir la desigualdad y como factor de desigualdad en sí misma.

También se trata de un lugar donde varios colectivos pueden aportar conocimiento y experiencias desde puntos de vista contrarios.

En esta edición se desarrollará además una intervención artística durante el encuentro a cargo de Colectivo Berde, un proyecto de expresión artística con personas con diversidad funcional y psicosocial.