Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La inteligencia artificial puede detectar el autismo en bebés: la Universidad de Oviedo patenta una herramienta y lo consigue mirándoles a los ojos

La edad se reduce de los 16 meses a los 9, mejorando la calidad de vida de los menores y sus familias

Un bebé mira unas luces de colores.

Un bebé mira unas luces de colores. / LNE

Sara Bernardo

Sara Bernardo

A veces, basta una mirada para descubrir un mundo entero. Y ahora, también podría bastar para detectar precozmente el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Investigadores del grupo de Comunicación e Interacción Humana de la Universidad de Oviedo, y la Asociación de Familiares y Personas con Autismo (ADANSI) han presentado hoy una tecnología que promete revolucionar la forma en la que se diagnostica el autismo en bebés.

La herramienta, no invasiva y basada en seguimiento ocular e inteligencia artificial, permite identificar indicadores de riesgo de TEA en bebés desde los 9 meses, mucho antes de que los métodos tradicionales puedan hacerlo.

Una simple mirada

El procedimiento es sencillo: los bebés observan una serie de vídeos para evaluar su atención social y sus patrones de mirada. Mientras tanto, un dispositivo registra con precisión cada movimiento ocular. Después, un algoritmo de inteligencia artificial analiza toda esa información y determina, con un alto grado de exactitud, si existen señales tempranas de trastorno.

Las investigadoras Gloria Acevedo y Sara Vecino con el equipo del Centro de Investigación de Autismo

Las investigadoras Gloria Acevedo y Sara Vecino con el equipo del Centro de Investigación de Autismo / LNE

"Los métodos más usados actualmente, como el M-CHAT-R, no pueden aplicarse hasta los 16 meses y dependen de cuestionarios subjetivos a los padres", explica el profesor Martín González Rodríguez, coordinador de The HCI Group. "Nuestra tecnología, en cambio, se basa en indicadores completamente objetivos, lo que elimina sesgos y nos permite adelantar la detección a los 9 meses", celebra.

Detectar el autismo a edades tempranas podría marcar una diferencia enorme. Una intervención precoz mejora la calidad de vida de los menores y de sus familias, reduce la intensidad de los síntomas y disminuye la necesidad de apoyo a largo plazo.

El sistema desarrollado en Oviedo no solo distingue entre un desarrollo típico y posibles casos TEA, sino que además clasifica el nivel de apoyo necesario (niveles 1, 2 o 3). En las pruebas realizadas, la herramienta ha alcanzado una precisión del 87,64% en los casos con mayor necesidad de apoyo, una cifra que ha despertado un notable interés en la comunidad científica internacional.

"Si un bebé muestra indicadores de riesgo, puede derivarse inmediatamente a una evaluación especializada para confirmar el diagnóstico e iniciar una intervención preventiva", añade González Rodríguez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
  2. La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
  3. Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
  4. Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
  5. Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
  6. El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias
  7. Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
  8. Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra

“Asturias será centro neurálgico de la red troncal de hidrogeno”, destacan Barbón y el consejero delegado de Enagás

“Asturias será centro neurálgico de la red troncal de hidrogeno”, destacan Barbón y el consejero delegado de Enagás

"Bochorno, excusas, agravio...": Asturias se revuelve contra Puente después de rechazar rescatar el Huerna

"Bochorno, excusas, agravio...": Asturias se revuelve contra Puente después de rechazar rescatar el Huerna

Investigada una catalana por el brutal choque con 8 heridos de este verano en Vibañu (Llanes): triplicaba la tasa de alcohol permitida

Investigada una catalana por el brutal choque con 8 heridos de este verano en Vibañu (Llanes): triplicaba la tasa de alcohol permitida

Todas las Asturias del mundo se reúnen en Villaviciosa: así será el Congreso Mundial de Asturianía

Todas las Asturias del mundo se reúnen en Villaviciosa: así será el Congreso Mundial de Asturianía

Carolina Suárez, abogada avilesina de 53 años, venció al cáncer: "Al escuchar esa palabra, que es como un monstruo, se me vino el mundo abajo"

Carolina Suárez, abogada avilesina de 53 años, venció al cáncer: "Al escuchar esa palabra, que es como un monstruo, se me vino el mundo abajo"

Viste como Paula Echevarría con ropa más barata que la de Zara: así es la nueva colección de Primark de la influencer

Viste como Paula Echevarría con ropa más barata que la de Zara: así es la nueva colección de Primark de la influencer

La inteligencia artificial puede detectar el autismo en bebés: la Universidad de Oviedo patenta una herramienta y lo consigue mirándoles a los ojos

La inteligencia artificial puede detectar el autismo en bebés: la Universidad de Oviedo patenta una herramienta y lo consigue mirándoles a los ojos

Puente habla por primera vez sobre el peaje del Huerna: descarta el rescate, apunta a Álvarez-Cascos y deja una reflexión sobre los asturianos

Puente habla por primera vez sobre el peaje del Huerna: descarta el rescate, apunta a Álvarez-Cascos y deja una reflexión sobre los asturianos
Tracking Pixel Contents