Investigada una catalana por el brutal choque con 8 heridos de este verano en Vibañu (Llanes): triplicaba la tasa de alcohol permitida

La Guardia Civil de Asturias tomó manifestación en calidad de investigada a una mujer de 38 años, vecina de Mollet del Valles (Barcelona), como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, por conducir con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos de etanol por litro de sangre y provocar un accidente con ocho herido en la localidad de Vibañu (Llanes), el pasado 22 de julio.

El siniestro ocurrió en torno a las 18.15 horas a la altura del kilómetro 3,900 de la carretera AS-115 (Posada de Llanes-Robellada), en un tramo de curvas peligrosas con limitación de velocidad a 60 por hora, próximo a la localidad de Vibañu.

Como consecuencia de la colisión frontal entre los dos vehículos, resultaron heridas ocho personas, seis de ellas pertenecientes a la misma familia, entre las que se incluyen dos menores de edad. Una de las víctimas presentó heridas graves y fue evacuada en helicóptero al Hospital Central de Asturias (HUCA), mientras que las restantes sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladadas al Hospital de Oriente de Asturias (HOA).

La investigación se prolongó durante más de dos meses debido a la complejidad del accidente y a la necesidad de completar el procedimiento con estudios técnicos. Entre las diligencias practicadas se incluyeron la inspección técnico-ocular del lugar, el estudio de la morfología de los daños y un análisis secuencial de la dinámica del siniestro, entre otras actuaciones.

En el desarrollo de la investigación también intervino la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, encargada de llevar a cabo las diligencias relacionadas con la conductora, al tener esta su domicilio en Barcelona.

La presunta responsable presentaba sintomatología y signos externos compatibles con la posible ingesta de alcohol. El análisis de sangre reveló que superaba en más de tres veces el límite legal establecido en 0,5 gramos de etanol por litro de sangre.

El Equipo Periférico de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (EPRAT) del Sector de Asturias realiza un cálculo analítico de la velocidad y de la dinámica de desplazamientos y giros postcolisión de los vehículos implicados, lo que permitirá completar la reconstrucción del siniestro.

Estos estudios constituyen un trabajo técnico excepcional dentro de los procedimientos habituales de investigación de accidentes de tráfico Las actuaciones de la UNIS (Unidad de Investigación de Siniestros Viales) de Luarca han permitido esclarecer las causas del siniestro vial y atribuir a la conductora investigada una posible responsabilidad en los hechos.

Las diligencias fueron entregadas en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de Guardia de Llanes.