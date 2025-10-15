Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Michelin ya tiene programa para la gala de las estrellas (y hay presencia asturiana)

Marcos Granda, que dirige Skina y Nintai en Marbella, participará el 25 de noviembre en la presentación de la nueva guía, en Málaga

Presentación de la gala Michelin, este miércoles, en Málaga, con el asturiano Marcos Granda quinto por la derecha.

Presentación de la gala Michelin, este miércoles, en Málaga, con el asturiano Marcos Granda quinto por la derecha. / E. P.

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Misterio despejado. La Guía Michelin desveló este miércoles en Ronda (Málaga) los pormenores de la gala en la que dará a conocer las novedades para este año y qué restaurantes logran sus codiciadas estrellas. Será una cita marcada en rojo en el calendario de la cocina asturiana, después de que el año pasado se hiciera historia al lograr por primera vez las tres estrellas –máxima distinción de la popular guía francesa– para un restaurante de la región: Casa Marcial, en La Salgar (Parres), que dirige la familia Manzano.

En la gala, el próximo 25 de noviembre en Málaga, habrá este año por supuesto mucho protagonismo andaluz y de la propia provincia que la acoge, pero también Asturias tendrá cierta relevancia. Será a través de Marcos Granda (Sotrondio, SMRA, 1976), sumiller y empresario del mundo de la restauración que hoy por hoy suma seis estrellas Michelin en sus locales por toda España. Debido al que regenta en Marbella, Skina, con dos distinciones rojas, y a Nintai, también en la ciudad marbellí, el asturiano participará activamente en la gala junto a los otro siete restaurantes malagueños más que figuran en la Michelin.

Menú colectivo con sabor andaluz

Serán los nueve cocineros de esos locales los que firmarán el menú de la cena de la gala, bajo la coordinación del restaurante Bardal de Ronda, con su chef Benito Gómez al frente; y del citado Skina, que dirige Granda y en el que cocina Mario Cachinero. Estos dos cocineros con dos estrellas capitanearán al resto con una: José Carlos García del restaurante José Carlos García; Emiliano Schobert de Blossom; Dani Carnero, de Kaleja; Diego Gallegos, de Sollo; Mauricio de Messina; Manuel de Bedoya, de Nintai (también bajo la dirección del asturiano); y David Olivas de Back. Todos desarrollarán una propuesta culinaria que reflejará la riqueza y diversidad gastronómica de Málaga y del resto de Andalucía, poniendo en valor tanto la tradición como la innovación de la cocina de la región, han explicado durante la presentación del programa de actos.

El asturiano Marcos Granda.

El asturiano Marcos Granda. / L.O.

Marcos Granda estudió servicio y sala en la Escuela de Hostelería de Gijón y Sumillería en la Cámara de Comercio de Madrid. Además de los restaurantes malagueños, dirige en Asturias el riosellano de Ayalga –donde cocina Israel Moreno– y Marcos, en Gijón, ambos con una estrella. Suyos son también Clos y Toki, en Madrid.

Todo esto no hace más que ampliar la huella asturiana en la popular guía gastronómica. Las tres estrellas de Casa Marcial se completan con 10 restaurantes más con una estrella: Casa Gerardo (Prendes, Carreño), con la más veterana, de Marcos y Pedro Morán; El Corral del Indianu (Arriondas, Parres), de José Antonio Campo Viejo; El Retiro de Pancar (Llanes), de Ricardo Sotres; Ayalga (Ribadesella); Auga (Gijón), de Gonzalo Pañeda; Marcos (Gijón), con Marcos Mistry al frente de los fogones; NM (Oviedo), también de Nacho Manzano y con Daniel Silvestre de jefe de cocina; Monte (San Feliz, Lena), de Xune Andrade; El Real Balneario de Salinas (Castrillón), de Isaac Loya; y Ferpel (Ortiguera, Coaña), de Elio Fernández.

La familia Manzano, reunida al completo en La Salgar (Parres), en diciembre pasado. Por la izquierda, Chus Sánchez Manzano, Olga Manzano, Esther Manzano, Olga Sánchez, Marcial Manzano -fallecido este pasado verano-, Nacho Manzano y Sandra Manzano

La familia Manzano, reunida al completo en La Salgar (Parres), en diciembre pasado. Por la izquierda, Chus Sánchez Manzano, Olga Manzano, Esther Manzano, Olga Sánchez, Marcial Manzano -fallecido este pasado verano-, Nacho Manzano y Sandra Manzano / David Cabo

A esta lista se suman otras recomendaciones en la guía y los locales bib gourmand, que premian la relación calidad/precio.

La gala del 25 de noviembre contará como maestro de ceremonias al presentador Jesús Vázquez y a la actriz y presentadora malagueña Masi Rodríguez como conductora de la alfombra roja.

