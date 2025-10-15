Una moneda, una esperanza: el Domund 2025 invita a cambiar vidas con un pequeño gesto

El Domund ha arrancado hoy su campaña 2025 bajo el lema “Misioneros de España entre los pueblos”. El objetivo es superar la cifra de 2024, cuando la diócesis de Oviedo recaudó 368.918,84 euros, la mayor parte a través de parroquias, colegios y particulares.

El delegado episcopal de Misiones, Pedro Tardón, reconoció que vivimos en una época de “dificultades”, pero recordó que “hay que ser portadores de esperanza”. Por ello, quiso agradecer a todas las personas que el año pasado hicieron el esfuerzo de apoyar el trabajo de los misioneros con sus donativos.

Para ilustrar la labor misionera, le acompañaron en la presentación de la campaña la hermana Ruth Bwaru Joseph y la hermana Puspa Oram, ambas Misioneras de San Pedro Claver, que compartieron sus experiencias en distintos países, especialmente del continente africano.

“Trabajamos en los lugares más abandonados”, explicó la hermana Bwaru, al tiempo que celebraba el sentido de su tarea: “Llevamos paz donde hay conflicto y alegría donde hay tristeza”. Su labor, destacó, tiene siempre como objetivo la dignificación de las personas, especialmente de las mujeres.

Por su parte, la hermana Puspa Oram, hindú convertida al catolicismo a los ocho años, relató su experiencia con un grupo de mujeres en la India: “Con el dinero de las misiones pudimos comprarles una máquina de coser y, de esa forma, consiguen ganarse la vida por su cuenta”, contó con una sonrisa. “Es una forma de dignificarlas y ayudarlas a mantener a sus familias”, añadió Bwaru.

Asturias es una diócesis profundamente misionera, y ese espíritu se mantiene año tras año. Por eso, Tardón confía en que este 19 de octubre los asturianos vuelvan a colaborar con su granito de arena.