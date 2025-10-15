Mujeres rurales, el alma de la Ternera Asturiana

En el corazón verde de Asturias, donde mar y montaña se entrelazan con la vida cotidiana, las mujeres han sido, y siguen siendo, el pilar de la ganadería familiar. En sus manos está la transmisión de un saber que no solo da forma a una carne de calidad excepcional, sino que mantiene un modelo de vida que vertebra el medio rural.

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, nos asomamos a conocer un poco más de cerca el papel esencial que desempeñan las mujeres en la crianza y producción de la Ternera Asturiana, un trabajo que combina tradición, sostenibilidad y compromiso con el territorio.

Más allá de las cifras- el 56 % de las explotaciones ganaderas asturianas están a nombre de mujeres, es difícil de cuestionar que son ellas, en la mayoría de los casos, las que llevan las “riendas de la casa”. De esa casa de la que también forman parte las ganaderías de Ternera Asturiana, ya que en su mayoría son explotaciones familiares. Isabel de la Busta, presidenta en funciones de Ternera Asturiana, no es una excepción. Está al frente de una ganadería ecológica familiar, que se asienta en San Esteban de las Cruces.

Para de la Busta “las mujeres somos parte esencial del alma de la Asturias rural. Nuestra presencia está ahí, desde el campo hasta los puntos de venta. Criamos y cuidamos nuestro ganado, gestionamos, innovamos y lideramos, muchas veces desde el silencio del día a día. Combinamos generalmente las responsabilidades familiares con la gestión profesional de nuestras explotaciones y negocios”.

Mujeres que inspiran construyendo territorio

La Ternera Asturiana es el reflejo de un sistema ganadero sostenible, responsable y ético, en el que las mujeres juegan un papel determinante. Su modo de trabajo, basado en el respeto a los animales y al entorno, representa una forma de producir que equilibra innovación y tradición, apostando por el relevo generacional y la igualdad de oportunidades.

Su Consejo Regulador mantiene un firme compromiso con el mantenimiento del medio rural y la igualdad real, promoviendo la visibilidad de las mujeres que, día tras día, sostienen con su esfuerzo la calidad y reputación de la carne asturiana. “Desde Ternera Asturiana llevamos una década haciendo especial hincapié en la comunicación en femenino, lo que sin duda ha contribuido a que nuestro papel, el de las mujeres, sea hoy mejor conocido y apreciado”, indica de la Busta.

En los últimos años, ha aumentado la presencia femenina en los grados y formaciones vinculadas al sector agroalimentario, así como en los proyectos emprendedores ligados a la ganadería. Son mujeres que lideran, que innovan y que abren camino, convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones. “En los últimos años se ha dado más visibilidad a nuestro papel, pero es fundamental dar a conocer los proyectos liderados por mujeres”, destaca de la Busta. “Los referentes sirven de inspiración y demuestran que el futuro del campo asturiano también se escribe en femenino, construyendo territorio”.

Un futuro en clave femenina

La producción de Ternera Asturiana contribuye de manera decisiva a fijar población y generar riqueza en el medio rural, manteniendo vivas las comunidades locales y su tejido social. Con más de 10.000 profesionales vinculados directamente a la marca, una parte muy importante son mujeres que sostienen con su trabajo el equilibrio entre campo, familia y desarrollo económico.

Para el Consejo Regulador, trabajar por un relevo generacional donde la mujer tenga el protagonismo que merece es clave para asegurar un futuro con raíces. Consciente de su responsabilidad social, considera la ganadería de vacuno de carne como clave en el presente y futuro del medio rural asturiano. “No se puede concebir un futuro para el campo asturiano sin Ternera Asturiana. En este momento contamos con cerca de 6.200 ganaderías. Y esto sólo puede incentivarnos a seguir trabajando con ilusión por construir un futuro mejor para el sector. Un relevo generacional en el que las mujeres tengan el protagonismo y el respeto que les corresponde es un paso fundamental para un campo asturiano con futuro”, concluye su presidenta.