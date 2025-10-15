Piloña, escenario del Día de la Mujer Rural de Asturias, que rinde homenaje a Carolina Castro

Hoy, 15 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres Rurales, se celebra la octava edición del Día de la Mujer Rural de Asturias. La cita tiene lugar en La Benéfica de Piloña, un espacio que se consolida como punto de encuentro del debate, la creación y el emprendimiento femenino en el medio rural asturiano.

El acto central de esta edición distingue a Carolina Castro Fernández, emprendedora afincada en Cudillero, como Mujer Rural del Año 2025. Su proyecto "TuriTaxi Cuideiru", el primer taxi adaptado del concejo, combina servicios turísticos y sociales, ofreciendo transporte accesible a personas con movilidad reducida. La iniciativa, apoyada por el programa Leader a través del Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa, fue seleccionada entre 45 candidaturas presentadas por los distintos grupos de desarrollo rural del Principado.

El jurado ha destacado su carácter innovador, su compromiso con la inclusión y su contribución al dinamismo económico y social del territorio, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el emprendimiento femenino puede transformar la vida en los pueblos. Durante el acto, se proyectará un vídeo sobre su trayectoria y se le entregará una escultura creada por el artista asturiano Kiko Urrusti, símbolo de creatividad y arraigo.

Un programa para visibilizar el liderazgo femenino

La jornada arrancará a las 11.00 horas con la inauguración oficial, presidida por Iván Allende Toraño, alcalde de Piloña, junto a Ramón Galán Escandón, presidente del ADRI Oriente de Asturias; Belarmino Fernández Fervienza, presidente de READER; y Mónica Fernández Álvarez, directora de Sector Primario y Agroalimentación de Caja Rural de Asturias.

También participan la vicepresidenta del Gobierno del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo González, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra Fernández.

En este arranque institucional se pondrá el acento en el papel esencial de las mujeres rurales en el sostenimiento de la vida y el territorio, destacando su protagonismo en la innovación agrícola, la gestión sostenible, la conservación de tradiciones y la dinamización económica de las comarcas rurales.

A las 11.30 horas tendrá lugar la ponencia "Piloña, construyendo un futuro equitativo en el medio rural", con la participación de Carolina Carmona Rubio, presidenta de la Asociación Algame, e Irene Carreño Varela, concejala de Igualdad, Juventud y Turismo del Ayuntamiento de Piloña. Ambas analizarán la importancia del asociacionismo femenino para fortalecer la cooperación, la autonomía y la presencia de las mujeres en la vida pública de los pueblos.

Cultura, territorio y comunidad

La programación continuará a las 11.45 horas con la mesa redonda "Cultura comunitaria creadora de territorio", moderada por la periodista Sonia Avellaneda Casielles. En ella participarán Antía Seijas Vieites, gestora cultural de La Benéfica de Piloña; Laura Lara Sánchez (bitxo), ilustradora y mediadora artística; y Noelia Romero Fernández, presidenta de la Asociación Gallinero Culturero.

Las tres compartirán experiencias sobre cómo la cultura puede generar identidad, participación y nuevas formas de habitar el medio rural, fortaleciendo la comunidad y el sentido de pertenencia.

Acto central y clausura institucional

El acto de entrega del galardón Mujer Rural del Año 2025 está previsto para las 13.00 horas. Durante la ceremonia se leerá el fallo del jurado, se proyectará un vídeo sobre la premiada y Carolina Castro Fernández tomará la palabra para agradecer el reconocimiento. Con este galardón, el Principado quiere destacar su trayectoria y su contribución a la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la diversificación del empleo en zonas rurales.

A continuación, a las 13.45 horas, se celebrará la clausura institucional, a cargo del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez. La jornada se cerrará con la actuación musical del grupo Zarzamora (prevista para las 14.00 horas) y un aperitivo que dará comienzo en torno a las 14.30 horas y que reunirá a representantes de los distintos grupos de desarrollo rural y asociaciones de mujeres de toda Asturias.

Organizado por el Gobierno del Principado de Asturias, con la colaboración de READER, Caja Rural de Asturias, el Ayuntamiento de Piloña y ADRI Oriente de Asturias, el Día de la Mujer Rural 2025 reafirma hoy su mensaje: el futuro del medio rural se construye con las mujeres, desde su talento, su esfuerzo y su compromiso con la comunidad.