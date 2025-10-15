El PP asturiano contesta a Puente y apunta a Barbón por el Huerna: "No presiona al Ministerio"
Queipo acusa al presidente del Principado de "no defender los intereses de Asturias"
El PP de Asturias ha contestado a las palabras de Óscar Puente, ministro de Transportes, que hoy en el Congreso ha rechazado el rescate del peaje del Huerna y ha criticado a los populares, al ser un gobierno de ese color político el que amplió la infraestructura.
"De las declaraciones del Ministro se extraen dos conclusiones: la primera, que la prórroga del peaje respondió a criterios técnicos que este gobierno, del que Puente es ministro, defiende; y la segunda, que desde que hemos firmado la Alianza por las Infraestructuras, el ministro no ha recibido ni una sola presión del Gobierno del Principado de Asturias, lo que acredita que Barbón pretendía y pretende pasar de puntillas sin hacer ruido porque prefiere no enfrentarse a Sánchez, aunque ello conlleve no defender los intereses de Asturias", aseguró Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias.
