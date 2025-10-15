El Principado confía en una "importante repercusión" en Asturias de las ayudas públicas a Indra

El Principado ha expresado este miércoles su confianza en que el crédito multimillonario otorgado por el Gobierno nacional para que Indra fabrique carros de combate tenga una "una importante repercusión” en Asturias, "tanto para el fortalecimiento de la industria como para el sostenimiento del empleo".

Así lo ha manifestado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que ha destacado que "ahora empieza a dar sus frutos" el trabajo realizado en los últimos años por el Ejecutivo asturiano para impulsar la industria de defensa en la comunidad.

El Consejo de Ministros autorizó ayer la financiación de varios programas de sistemas terrestres de combate que desarrollará Indra, tanto en solitario como en sociedad con otras compañías, como en el consorcio Tess Defence, al que también pertenece Santa Bárbara Sistemas, con una fábrica en Trubia (Oviedo). La multinacional presida por Ángel Escribano recibirá 6.500 millones de euros en préstamos al 0% de interés (de los cuales la mayoría, más de 4.000 millones, se destinan a programas de vehículos blindados).

La empresa prevé que estos programas generen más de 3.000 empleos directos cualificados. “Estamos estudiando el impacto territorial en Asturias, si bien muchos de esos programas son plataformas que se harán aquí", ha precisado el Consejero.

El Ejecutivo autonómico está a la espera de que se publiquen los pliegos técnicos de las diferentes licitaciones para cuantificar el impacto económico y conocer los proyectos concretos que se desarrollarán en Asturias.

Valoración de FADE

Por su parte, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha afirmado que “la aprobación de estos créditos supone una excelente noticia para Asturias y un respaldo decisivo a nuestra capacidad industrial".

"La fabricación de vehículos blindados en Gijón y Trubia no solo consolida actividad en polos estratégicos para nuestra economía, sino que abre la puerta a generación de empleo cualificado, innovación tecnológica y arraigo empresarial en el territorio", ha señalado Calvo.