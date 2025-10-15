El Principado retoma, obligado por el juez, la tramitación de un parque eólico en Taramundi

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo retomará la tramitación del parque eólico Teixo, promovido por la compañía Capital Energy en Taramundi. Lo hará para cumplir la ejecución de una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que estimó el recurso interpuesto por la compañía energética contra la resolución del Principado que ponía fin a la solicitud de autorización del parque eólico tras ser rechazado por el Ayuntamiento de Taramundi.

La sentencia El TSJA rechaza, contra lo que planteó el Ayuntamiento de Taramundi, que la instalación de un parque eólico en terrenos no urbanizables esté "prohibido" según el planeamiento del municipio, sino que es "incompatible", por lo que el proyecto puede adaptarse habilitando un plan especial. Por ello, el TSJA declaró la invalidez del acto impugnado.