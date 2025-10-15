Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puente habla por primera vez del peaje del Huerna y cierra la puerta a su rescate: "El Gobierno no lo puede adoptar"

El ministro de Transportes dice que el dictamen de la Comisión Europea "no es vinculante" y que serán los tribunales los que digan si "hay o no legalidad"

Óscar Puente en el Congreso de los Diputados.

Óscar Puente en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Xuan Fernández

Xuan Fernández

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha cerrado hoy en el Congreso la puerta a un rescate del peaje del Huerna. “Rescatar una concesión tiene unas connotaciones muy importantes que el Gobierno no puede asumir. El dictamen de la Comisión Europea no es vinculante y tendrá que ser el Tribunal Europeo el que determine si hay o no legalidad. Nosotros lo seguiremos bonificando”, aseguró Puente en la Cámara en respuesta a una pregunta de Rafa Cofiño, diputado de Sumar, quien invitó al ministro a acudir a la manifestación convocada en Asturias contra el Huerna.

Puente recordó que la decisión de prorrogar la concesión del Huerna fue tomada por un gobierno del PP, el de José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos, argumento que utilizó para criticar a los populares asturianos e incluso a Foro Asturias, partido fundado por quien fuera vicepresidente de España. En ese sentido, Puente hizo una reflexión: “No debió de pesar mucho en los asturianos (la prórroga), porque le hicieron presidente años después (en referencia a Álvarez-Cascos)”.

