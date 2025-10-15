Puente habla por primera vez del peaje del Huerna y cierra la puerta a su rescate: "El Gobierno no lo puede adoptar"
El ministro de Transportes dice que el dictamen de la Comisión Europea "no es vinculante" y que serán los tribunales los que digan si "hay o no legalidad"
Óscar Puente, ministro de Transportes, ha cerrado hoy en el Congreso la puerta a un rescate del peaje del Huerna. “Rescatar una concesión tiene unas connotaciones muy importantes que el Gobierno no puede asumir. El dictamen de la Comisión Europea no es vinculante y tendrá que ser el Tribunal Europeo el que determine si hay o no legalidad. Nosotros lo seguiremos bonificando”, aseguró Puente en la Cámara en respuesta a una pregunta de Rafa Cofiño, diputado de Sumar, quien invitó al ministro a acudir a la manifestación convocada en Asturias contra el Huerna.
Puente recordó que la decisión de prorrogar la concesión del Huerna fue tomada por un gobierno del PP, el de José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos, argumento que utilizó para criticar a los populares asturianos e incluso a Foro Asturias, partido fundado por quien fuera vicepresidente de España. En ese sentido, Puente hizo una reflexión: “No debió de pesar mucho en los asturianos (la prórroga), porque le hicieron presidente años después (en referencia a Álvarez-Cascos)”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
- El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra