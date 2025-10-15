La reinserción, en el centro de los Encuentros con la Sociedad de la UTE de la cárcel de Asturias
Las jornadas, inauguradas el martes por el presidente del TSJA, contó este miércoles con cuatro diputados regionales
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro González, inauguró este martes la XXXII edición del Encuentro con la Sociedad organizado por la Unidad Terapéutica UTE) del Centro Penitenciario de Asturias, que presta servicio a más de 200 internos e internas que participan en sus múltiples actividades estando alejados de la drogadicción durante el cumplimiento de su condena.
Durante el acto, Chamorro valoró muy positivamente la celebración de estas jornadas que, tocando temas jurídicos, políticos, sociales o deportivos en distintas mesas redondas, acercan a los internos la realidad de la sociedad asturianas, así como el trabajo diario de la Unidad Terapéutica que atiende a los presos que han conseguido alejarse de la drogadicción. Para el presidente esto pone en valor el espíritu de reinserción de las penas que se imponen y les permite valorar un futuro con mejores perspectivas tras el cumplimiento de las mismas.
Como agradecimiento, los internos le han entregado al presidente un obsequio elaborado artesanalmente en uno de los talleres de la UTE.
Este miércoles continuaron las jornadas, con la celebración de una mesa redonda que abordó el tema de la “Política y Reinserción Social”, con presencia de los diputados regionales Jacinto Braña (PSOE), Manuel Cifuentes (PP), Carolina López (Vox) y Covadonga Tomé, del Grupo Mixto. La mesa redonda contó con la asistencia de unos 200 reclusos, más funcionarios y autoridades administrativas correspondientes.
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
- El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra