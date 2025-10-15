La reinserción, en el centro de los Encuentros con la Sociedad de la UTE de la cárcel de Asturias

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro González, inauguró este martes la XXXII edición del Encuentro con la Sociedad organizado por la Unidad Terapéutica UTE) del Centro Penitenciario de Asturias, que presta servicio a más de 200 internos e internas que participan en sus múltiples actividades estando alejados de la drogadicción durante el cumplimiento de su condena.

Durante el acto, Chamorro valoró muy positivamente la celebración de estas jornadas que, tocando temas jurídicos, políticos, sociales o deportivos en distintas mesas redondas, acercan a los internos la realidad de la sociedad asturianas, así como el trabajo diario de la Unidad Terapéutica que atiende a los presos que han conseguido alejarse de la drogadicción. Para el presidente esto pone en valor el espíritu de reinserción de las penas que se imponen y les permite valorar un futuro con mejores perspectivas tras el cumplimiento de las mismas.

Como agradecimiento, los internos le han entregado al presidente un obsequio elaborado artesanalmente en uno de los talleres de la UTE.

Este miércoles continuaron las jornadas, con la celebración de una mesa redonda que abordó el tema de la “Política y Reinserción Social”, con presencia de los diputados regionales Jacinto Braña (PSOE), Manuel Cifuentes (PP), Carolina López (Vox) y Covadonga Tomé, del Grupo Mixto. La mesa redonda contó con la asistencia de unos 200 reclusos, más funcionarios y autoridades administrativas correspondientes.