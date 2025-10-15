Suben en Asturias los concursos, las demandas de despido y los procesos por ocupación ilegal, éstos un 62,5 por ciento

El informe trimestral sobre los efectos de la crisis elaborado por el Consejo General del Poder Judicial revela que vuelven a crecer los concursos en Asturias, también las demandas por despido y los procesos por ocupación ilegal, éstos un 62,5 por ciento.

En la primera mitad del año se presentaron 570 concursos en Asturias (263 en el primer trimestre y 307 en el segundo), frente a los 420 del mismo periodo, lo que supone un incremento del 35 por ciento.

Los concursos deeclarados también se incrementaron de forma apreciable. En la primera mitad de este año se declararon 536, frente a los 456 del mismo periodo del año pasado, un 17,5 por ciento más.

Además, se presentaron 1.329 despidos en los primeros seis meses del año (702 en el primer trimestre y 627 en el segundo), frente a lps 1.302 de 2024. Esos 27 despidos más suponen un aumento del dos por ciento. Las reclamaciones de cantidad fueron sin embargo menos en el primer semestre del año, 2.129 (1.251 en el primer trimestre y 878 en el segundo). En 2024 fueron 2.166, por lo que estas reclamaciones de cantidad han bajado un 1,7 por ciento.

En cuanto a los procesos monitorios, hubo en la primera mitad del año un total de 13.591, especialmente en el primer trimestre, 10.559, y en mucha menor medida en el segundo trimestre, 3.032. El año pasado hubo 11.476, por lo que se han incrementado un 18,4 por ciento.

En la primera mitad del año se recibieron en el TSJA un total de 375 lanzamientos, 81 menos que en 2024, lo que supone un descenso del 17,7 por ciento, en línea con lo ocurrido a nivel nacional. También bajaron los lanzamientos con cumplimiento positivo, pasado de 306 en 2024 a 241 en este ñprimer semestre del año, un 21 por ciento menos. Se practicaron en la primera mitad del año 364 lanzamientos, un 11,8 por ciento menos que en 2024. Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron de 55 a 52, esto es, un 5,4 por ciento.Y los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pasaron de 327 a 289, un 11,6 por ciento menos. Finalmente, los procesos verbales posesorios por ocupación ilegal subieron de 16 a 26 en este primer semestre del año, lo que supone un aumento del 62,5 por ciento.