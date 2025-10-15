Viste como Paula Echevarría con ropa más barata que la de Zara: así es la nueva colección de Primark de la influencer

La actriz e influencer asturiana Paula Echevarría es toda una referencia en el mundo de la moda. Y ahora tienes la oportunidad de vestirte como ella con ropa aún más barata que la que vende Zara. La candasina acaba de lanzar su última y nueva colección de Primark y ya van ocho, tras la del pasado verano, que incluyó por primera vez prendas de baño.

Ahora Paula Echevarría se viste de otoño/invierno con cárdigans, gabardinas, jerséis, chaquetas de pelo, botas y faldas tubo. En total, 79 prendas (incluidos complementos) a precios muy económicos. "Mi 8° colección para Primark ya está disponible en todas las tiendas del mundo!!!! Y yo me sigo poniendo nerviosa como el primer día esperando a ver que os parece! Ojalá os guste mucho!!!", escribió la actriz en sus redes sociales.

Precios de algunas de sus prendas

En la publicación, que ya acumula más de 10.000 "me gusta", Paula Echevarría aparece con varios de sus modelos. Una espectacular falda de tubo a cuadros por solo 18 euros a juego con la blazer (36 euros). Otra blazer de cuero en verde oscuro por 38 euros, también a juego con un pantalón corto (16 euros). Una chaqueta de aviador de borreguito por 42 euros. Una chaqueta sintética, la prenda más espectacular de su colección, por 42 euros. Un top sin tirantes de pana por 18 euros. Y un abrigo largo con cinturón en color marrón por 42.

Paula Echevarría con prendas de su colección / Primark

En la nueva colección de Paula Echevarría para Primark no falta ningún detalle. Hay ropa, calzado y complementos. No faltan ni las joyas ni los bolsos e incluso incluye gomas para el pelo. Los abrigos y chaquetas son sus prendas más caras, pero luego hay otras muy baratas. Cárdigans y vaqueros por 20 euros, jerséis por 18, bolsos por 16, pendientes por menos de 5...

Se vende todo

Todo lo que se pone la actriz arrasa. Los diseños que saca se agotan en apenas unas horas. Ya pasó con anteriores colecciones y esta no va a ser menos. La actriz asturiana, protagonista de importantes papeles en la pequeña y en la gran pantalla como la serie Velvet con la que triunfó junto a Miguel Ángel Silvestre en Antena 3, siempre supo combinar su faceta como actriz con la de influencer en el mundo de la moda y sacar partido económico de ello. Lejos de menguar en seguidores, la asturiana los aumenta. Tiene a día de hoy 3,7 millones fans en Instagram.

La asturiana no solo se viste de marcas caras, sino que ha sabido adaptarse a todos los bolsillos y buena prueba de ello son las ocho colecciones que lleva junto a Primark.