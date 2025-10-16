Acreedores de El Arco califican de "balón de oxígeno" el fallo de la Audiencia que les permite reclamar el 100% de la deuda
El grupo de proveedores reclama más de 4 millones de euros
Acreedores del grupo asturiano de tiendas de alimentación El Arco han calificado de "balón de oxígeno" la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo sobre el plan de reestructuración de la empresa langreana. El fallo ratifica las líneas centrales del plan –que incluyó el traspaso de 29 tiendas y 473 empleados al grupo gallego Cuevas–, pero exime a un grupo de proveedores que lo impugnaron de asumir quitas de deuda de hasta un 70% y el aplazamiento de pagos, dejándoles vía libre para reclamar el 100% de la deuda.
La deuda conjunta de El Arco con esos proveedores es de más de 4 millones de euros y, en algunos casos, se trata de pymes a las que los impagos han dejado en situaciones complicadas. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha estimado su petición y acogido lo que habían venido denunciando desde un primer momento, esto es, que solo tuvieron conocimiento del plan con posteridad a su aprobación, que no fue negociado con ellos.
De forma paralela a esta proceso en la jurisdicción mercantil, la situación tiene también una derivada penal. Según señalaron los representantes legales de los proveedores (Alejandro Rodríguez, Miguel Valdés-Hevia, Ricardo Martínez, Ángela Elisa Álvarez y Marlén González, esta última del Despacho J&A Garrigues), existe un procedimiento penal abierto contra las mercantiles Alimentos El Arco y Grupo Cuevas, así como contra sus administradores, por los hechos ocurridos durante el proceso.
