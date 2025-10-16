Aprovecha a volar desde Asturias a estos destinos antes de que desaparezcan: fecha límite, el 25 de octubre

El aeropuerto de Asturias va de récord en récord y es que el aeródromo de Santiago del Monte ofrece hasta el 25 de octubre un total de 30 destinos y 4.340 frecuencias. Algunas son nuevos, como los de Castellón, Jérez y Melilla.

Y no es todo. Asturias contará con sendos vuelos directos diarios a Tenerife Norte y a Gran Canaria, durante todo el año, a partir de octubre de 2026, si bien en los próximos meses irán aumentando los vuelos programados por la compañía Binter, que garantiza también las conexiones con el resto de islas del archipiélago.

Serán 3.696 plazas semanales las que ofertará la compañía canaria, que se ha comprometido a que, al menos el 65 por ciento de los pasajeros sean residentes en las islas, informa el Gobierno asturiano, que destinará 363.000 euros anuales a un convenio de promoción de los recursos turísticos del Principado en esa comunidad autónoma. En el invierno de 2026 la doble conexión con Canarias pasará a ser diaria, de modo permanente, durante todo el año.

Binter promocionará los recursos de la comunidad tanto en soportes digitales (web y redes sociales) como en los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria, no sólo en las vallas, pantallas o soportes publicitarios convencionales, sino también en espacios específicos como las salas VIP.

Las propias aeronaves de la compañía contarán con elementos promocionales de Asturias a bordo en reposacabezas, folletos o portaequipajes. Además, el Principado tendrá presencia en la revista corporativa de la compañía.

Adiós a otros vuelos

yanair ha recortado 1,2 millones de asientos ofertados en los aeropuertos regionales de España en protesta por las "altas tasas" que Aena mantiene en estas instalaciones, lo que supondrá la supresión total de los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Asturias.

Estas 1,2 millones de plazas se suman a las 800.000 que ya eliminó el verano pasado en estos aeropuertos y al millón que quitó para esta temporada de invierno, alcanzando la disolución de 3 millones de asientos en aeropuertos regionales entre 2025 y 2026. En este periodo, la compañía ha dejado de operar en los aeropuertos de Jerez de la Frontera, Valladolid, Vigo y Tenerife Norte, a lo que ahora se suma el aeropuerto asturiano.

En cuanto a Asturias, hace meses, la compañía suprimió una ruta a Londres y en estos momentos opera tres destinos internacionales en Asturias: Roma, en Italia, (tres frecuencias semanales en la temporada de verano, la actual, desde finales de marzo hasta finales de octubre; y dos en invierno), Bruselas, en Bélgica, (tres frecuencias semanales) y Dusseldorf, en Alemania (dos frecuencias a la semana). Esas tres rutas están sujetas a un contrato de promoción con el Principado, que la aerolínea cumplirá. Después no las renovará y abandonará así el aeropuerto. La terminal, pues, se quedará con 27 destinos directos tras el adiós de Ryanair.

De esta manera, el Principado se queda sin vuelo directo a la ciudad eterna, destino elegido por miles de asturianos por su oferta turística.